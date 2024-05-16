Bakan Bak, gençlerin kampına çay içmeye gelecek

Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz düzenlenen "GSB Gençlik Kampları Ulusal Kamp Dönemi" başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başvurunuzu yapın, çantanızı hazırlayın. Ben de çayınızı içmeye geleceğim" dedi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Gençlik Kampları'na ilişkin başvuruların 7 Haziran itibariyle sona ereceğini duyurdu.

"Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler?" diyerek sosyal medya hesabından gençlere kamp çağrısında bulunan Bakan Bak, "Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı. Başvurunuzu yapın, çantanızı hazırlayın. Ben de çayınızı içmeye geleceğim" dedi.

GSB Gençlik Kampları, 35 farklı şehirde bulunan 13'ü deniz ve 35'i doğa olmak üzere toplam 48 kamp alanında gençleri ağırlayacak.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1790774157942083896

12-15 yaş arasındaki gençlerin deniz kampına, 16-25 yaş arasındaki gençlerin ise doğa kampına katılabileceği GSB Gençlik Kampları'na başvurular 7 Haziran’da sona erecek.

Kamp başvuruları "ghgm.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.