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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolü Yunan basınında
Yunan Ta Nea gazetesinin "Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" başlıklı makalesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki rolüne dikkati çekildi.
GÜNDEM 03.07.2022, 23:08 03.07.2022, 23:31
Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar Yunan basınında da yer aldı.
Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde bir makale yayımladı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.
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