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İletişim Başkanı Altun, NATO zirvesini değerlendirdi

DÜNYA 30.06.2022, 13:26
İletişim Başkanı Altun, NATO zirvesini değerlendirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - NATO zirvesinde terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı iş birliğinin kabul edildiğini bildiren İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bütün taraflar terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı tam iş birliğini kabul ettiler." paylaşımını yaptı.

İsveç ve Finlandiya'nın terörün bütün şekillerine karşı Türkiye’nin yanında olmayı taahhüt ettiğini ve PYD/YPG ile FETÖ'ye destek sağlamama sözü verdiklerini belirten İletişim Başkanı Altun, İsveç ve Finlandiya, PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin finansman ve adam toplama eylemlerini yasaklamayı kabul ettiğini söyledi.

"Türkiye’ye karşı terör propagandasını önlemeyi de kabul ettiler" diyen Altun, "Finlandiya ile İsveç’in AB Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşmasına (PESCO) katılımını en geniş kapsamda desteklemeyi kabul ettik. Karşılıklı olarak ülkelerimizdeki adalet, istihbarat ve güvenlik bürokrasilerimizin katılımıyla bu adımların uygulanmasıyla ilgilenip doğrulayacak bir Daimi Ortak Mekanizma kuracağız" dedi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1542237859289104387

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran İletişim Başkanı Altun, uluslararası terörle mücadelede PKK/PYD/YPG’nin yanı sıra FETÖ'nün de terör örgütlerine dâhil edilmesinin bariz bir zafer olduğunu belirtti.

"NATO’YU SAVUNDUK VE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Söz konusu anlaşmanın uygulanması için Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle yakından çalışacaklarını ifade eden İletişim Başkanı Altun, paylaşımlarında, "Endişelerimizi ele almadaki yapıcı yaklaşımlarından memnunuz. NATO’nun terör konusunda daha fazla beraberlik içinde olmasını sağlamak için çalışacağız. Türkiye, terör de dâhil olmak üzere ortak güvenlik meselelerinde İttifakımızda daha fazla beraberlik olmasını savunmuştur. Bu İttifakta ne çatlaklara sebep olacak ne de ulusal güvenliğimizden taviz vereceğiz. Her zaman daha güçlü bir NATO’yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz" görüşlerine yer verdi.

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