Mehmet Özcan’a ziyaretler sürüyor

31 Mart’ta 4.dönem Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özcan’a ziyaretler devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 28.dönem Edirne 4. Milletvekili Adayı, Tarım Kooperatifler Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Erken ve Cumhuriyet Halk Partisi Uzunköprü İlçe Başkanı Turgut Özgüç ile Keşan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Gökhan Çam’da ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

İpsala geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Karagöz, Yenimuhacir geçmiş dönem Belde Başkanı Recep Ordu, İbriktepe geçmiş dönem Belde Başkanı Galip Gören, Mecidiye geçmiş dönem Belde Başkanı Recep Çınar, Hacıköy geçmiş dönem Belde Başkanı Cevdet Karagöz, , Çamlıca geçmiş dönem Belde Başkanı Halil Büyükyatıkçı’ da dün Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret ederek kendisini tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Özcan’da ziyarette bulunanlara teşekkür etti.