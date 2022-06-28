NATO Zirvesi öncesinde dörtlü zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bugün öğle saatlerinde Madrid’e gitmişti.

Yolculuk öncesinde Ankara Esenboğa'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde hem gündemdeki ikili meseleleri, hem NATO bünyesindeki iş birliğini, hem de küresel gündemi değerlendireceklerini belirterek, "Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz biçimde ortaya konulmasıdır. Müttefiklerimizden terörizmle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO’nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde müttefiklerl birlikte Madrid’de NATO’ya verdikleri önemi bir kez daha teyit edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Karada, denizde ve havada en ileri teknolojilerden yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet ve yetenek sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de ikili görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya, İsveç ve NATO Genel Sekreteri ile dörtlü görüşmenin başladığını duyurdu.

https://twitter.com/iletisim/status/1541788823100825601