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Altun'dan NATO müteffiklerine 'hassasiyet' çağrısı

DÜNYA 28.06.2022, 17:00
Altun'dan NATO müteffiklerine 'hassasiyet' çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun NATO müttefiklerine “terörle mücadele hassasiyeti” çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesi öncesi Madrid'de İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bölgeselden Küresele NATO: Diyalog, Genişleme ve Birliktelik Paneli"ne görüntülü mesajla katıldı.

Altun, "NATO'nun en çok terör saldırısına hedef olan ülkesi olarak, terörle mücadele noktasında hem ittifakın hem de müttefiklerimizin gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin geride kalan 70 yıllık dönemde hem müttefiklerine güçlü desteği hem de ittifaka sunduğu katkılarla NATO'nun vazgeçilmez bir parçası hâline geldiğine işaret eden İletişim Başkanı Altun, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve vizyoner liderliğiyle yerli-millî savunma sanayisinde yapılan yatırımların Türkiye'nin bu konumunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Savunma sanayi alanında Türk mühendislerin emekleriyle ortaya çıkardıkları her eserin istikrarlaştırıcı bir aktör olan Türkiye'ye olduğu kadar, parçası olunan NATO'ya da güç kattığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "asker millet" olarak tanımlanan Türklerde "silah arkadaşlığı" kavramının özel yeri bulunduğunu söyledi.

NATO'nun en çok terör saldırısına hedef olan ülkesi olarak terörle mücadele noktasında hem ittifakın hem de müttefiklerimizin gereken hassasiyeti göstermelerini beklediklerini ifade eden Altun, "Bu kapsamda PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve militan devşirme faaliyetleriyle ciddiyetle mücadele edilmesi gerekmekte, bu mücadele, örgütün Suriye kolu YPG başta olmak üzere tüm uzantılarını kapsamalıdır. İlaveten ülkemizin kurumlarına sızarak, nihayet 15 Temmuz 2016 akşamı 251 masum insanımızı şehit eden ve yönetime el koymaya kalkan FETÖ ile mücadelede tatmin edici adımlar atılması bizim müttefikliğin gereği olarak gördüğümüz bir husustur" diye konuştu.

"EN İYİ İSPANYOL DOSTLAR ANLAR"

Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti en iyi İspanyol dostların anlayacağını ifade eden İletişim Başkanı Altun, kimi devletlerin aksine İspanya'nın terörün acısını yaşadığını, teröristlerin çirkin yüzünü tıpkı Türkiye gibi gördüğünü anımsattı. İttifaka 1982 yılında, 16'ncı üye olarak katılan İspanya'nın da Türkiye gibi on yıllar boyunca NATO'ya büyük katkılar sağladığını belirten İletişim Başkanı Altun, ülkenin, NATO'nun misyon operasyonlarında önemli görevler üstlendiğini, Bosna Hersek ve Kosova'daki NATO misyonlarının yanı sıra Afganistan'daki NATO misyonuna da önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İttifakımıza katılmak isteyen devletlerin de terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı paylaşmasını isteyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu konuda gerekli adımları gecikmeden atmalarını beklediklerini ifade ederek, NATO'nun değerlerini, müttefiklerin güvenliğini tam anlamıyla içselleştirmemiş ülkelerin bir bütün olarak ittifaka katkıdan çok zararı olacağını sözlerine ekledi.

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