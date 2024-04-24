Bursalı muhasebeciler tepki için meydana indi

Bursa'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı üyeler, vergi beyan dönemlerinin yoğunluğunun yanı sıra beyan ve bildirimlerde yaşadıkları sistemsizliğe yaptıkları kitlesel basın açıklamasıyla gündeme getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMO), ilgililere seslerini duyurmak için meydana indi. Bursalı mali müşavirler, vergi beyan dönemlerinin yoğunluğu, beyan ve bildirimleri almak için sistemlerin sağlıklı çalışmaması, artan iş yükü baskısına karşı tüm meslek odaları ile birlikte eş zamanlı düzenlenen basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa Akademik Odalar'ın önünde yapılan basın açıklamasında konuşan BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, meslektaşların artan iş yükü dolayısıyla neredeyse dur durak bilmeden tüm yıl boyunca çalıştığına dikkati çekerek, diğer meslek grupları yılda bir de olsa tatil yapma imkanına sahip olurken, meslek mensuplarının bu imkanları oldukça sınırlı olduğunukaydetti.

"Meslektaşlarımız artan iş yükü ve angaryalar karşısında ezilmektedirler" diyen Başkan Halil, "İş yetiştirme adı altında yaşadıkları mesleki stresle hayatlarını hiçe saymakta ve maalesef bu artan iş yükü ve angaryalar meslektaşlarımızın hayatlarına mal olmaktadır. GİB ve SGK'ya yapılan beyan ve bildirim sistemleri düzenli olarak çalışmamaktadır. Meslektaşlarımız sistemlerin sağlıklı çalışmaması sebebi ile mesleki faaliyetlerini gereği gibi yapamamaktadır ve iş yetiştirme stresi yaşamaktadırlar. Sonucunda da gerekli mesleki özeni göstermedikleri gerekçesi ile haklarında sorumluluk dosyaları hazırlanmaktadır. Beyan sürelerinin son gününden önce var olan idari ve resmi tatiller beyan süresinin son gününe yasal düzenleme yapılarak eklenmelidir" diye konuştu.

Başkan Halil açıklamasında, "Kurumlar vergisi beyannameleri bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken bir de bundan 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasının ve beyanname ekine bilançonun eklenmesinin istenmesi, biz mali müşavirlerin adeta cinnet geçirmesine sebebiyet vermektedir. Hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. 130 bin Mali Müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı meslek mensuplarının ellerindeki pankart ve dövizlerde "Derdimiz çalışmamak değil sistemsizlik", "Angaryalara hayır! Çalışan e-sistemler istiyoruz", "E-defterler yıllık gönderilsin", "Zeki Müren bir halimizi gördü siz görmediniz", "Sözde değil özde mali tatil" yazıları ise dikkati çekti.