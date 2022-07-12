Ahmet Çolakbayraktar emekçilerle bayramlaştı

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlayan saha çalışanlarıyla bayramlaştı. İşçilerle tek tek bayramlaşan ve işçilerin maaşlarına yüzde 80’ne yakın zam yapıldığının müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ın her bir tarafında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle teker teker bayramlaştı. Programa; Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, işçilerin bayram-seyran demeden Kocasinan sakinlerine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar; “Yaklaşık bin beş yüz kişiyle her alanda vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve yüzünü güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Kayseri’nin çalışan işçisine sahip çıkma konusun da da örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri belediyeleri olarak işçilerimizin haklarını fazlasıyla verme konusunda elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Türkiye’ye baktığımız zaman bu konuda da örneğiz. Çalışan personeline ve işçisine sahip çıkma konusunda örnek gösterilen belediyecilik anlayışını uyguluyoruz. En son işçilere yönelik yaptığımız yaklaşık yüzde 80’ne yakın bir zam oranı hayırlı uğurlu olsun. Tabi ki sizler çalışmanın karşılığını alıyorsunuz, bizlerde vatandaşa hizmet olarak üretilmiş olan bu çalışmanın karşılığını sizlere veriyoruz. Huzur şehri olan ilimizde örnek ve önderlik eden hizmetler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kayseri sevdalısı olarak bu şehir ve şehirde yaşayan insanlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de, işçilere bayram öncesi çifte bayram yaşattığından ve her zaman işçinin yanında olduğundan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle huzurlu bayramın kahramanlarına kavurma ikram etmesiyle program sona erdi.