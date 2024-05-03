Başkan Zeyrek: “31 Mart’ta parti bitti, bembeyaz bir sayfa başladı."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Başkan Zeyrek, “31 Mart’ta parti bitti. 1 Nisan sabahı bembeyaz bir sayfa başladı. Elimizden gelen her şeyi halkımızı memnun etmek için ortaya koyacağız” dedi.MANİSA (İGFA) - Jeopark Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı için Kula’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi. CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin’in de yer aldığı ziyarette Başkan Zeyrek, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve belediye çalışanları tarafından karşılandı. Belediye çalışanlarıyla tek tek selamlaşan Başkan Zeyrek, çalışmalarında başarılar diledi.

BAŞKAN ZEYREK, “1,5 MİLYON İNSANIMIZIN BELEDİYE BAŞKANIYIZ”

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile bir araya gelen Başkan Zeyrek, Dönmez’e görevinde başarılar dileyerek, “Vatandaşımızın bizden beklentisi çok. Bir umut olduk. Bu umudu tüketmemek gerekiyor. Büyükşehirle birlikte 15 belediye başkanımızla bize inanan herkesi mutlu edeceğimize inanıyorum. Burada bulunan herkesin bu çorbada tuzu biberi var. Bize oy atanlara, “attığımız oy helal olsun” dedirtmemiz gerekiyor. Oy atmayanlara da “hak ediyorlarmış keşke ben de verseydim” dedirtmemiz gerekiyor. Artık eşitlik, adalet, şeffaflık gelecek. 17 ilçedeki 1,5 milyon insanımızın belediye başkanıyız. Bizim ilk hizmetlerimiz Demirci ve Selendi’ye oldu. Çünkü oranın ihtiyacı var. 31 Mart’ta parti bitti. 1 Nisan sabahı bembeyaz bir sayfa başladı. Elimizden gelen her şeyi halkımızı memnun etmek için ortaya koyacağız” diye konuştu.

BAŞKAN DÖNMEZ, “HALKIMIZIN İSTEKLERİNE KARŞILIK VERECEĞİZ”

Başkan Zeyrek’e Kula’da ağırlamaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de, ziyareti dolayısıyla Başkan Zeyrek’e teşekkür etti. Halkın taleplerine yönelik çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Başkan Dönmez, “Desteklerinizle beraberce organize bir şekilde çalışarak halkımızın isteklerine karşılık vereceğiz” dedi.