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Vakıfbank'tan 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracı

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, 550 milyon dolar tutarında, vadesiz ve 5 yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladı

EKONOMİ 18.04.2024, 09:24
Vakıfbank'tan 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracı

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen VakıfBank, 550 milyon dolar tutarında, vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, tamamı yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank’tan uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen 550 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye tahvil ihracı yaptı.

Başarıyla tamamladıkları ilave ana sermaye ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplam 2,5 milyar dolar taze kaynak getirerek bu alandaki öncü konumlarını koruduklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Söz konusu işlem, VakıfBank tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’deki kamu bankaları arasında da piyasa işlemi olarak gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olduğunun da altını çizmek isterim. İşleme İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen yoğun yatırımcı talebi oldukça memnuniyet vericidir. İşlem büyüklüğünün 3 katına ulaşan güçlü talep sayesinde, işlemin getirisi ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek ,125 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve özellikle VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir’’ ifadelerini kullandı. 

“SERMAYE RASYOLARIMIZA 100 BAZ PUANLIK POZİTİF KATKI”

Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih, “Söz konusu 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracının taze yurtdışı kaynak olma özelliğinin yanı sıra hem ana sermaye hem de toplam sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık pozitif katkı sağlamasını beklemekteyiz. Bu anlamda güçlenen sermaye rasyolarımızla birlikte Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak her alanda verimlilik odaklı stratejilerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de uluslararası sermaye piyasalarını yakından takip ederek farklı yapılar altında yeni fonlama işlemlerine imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

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