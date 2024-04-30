Başkan Büyükkılıç, AK Partili kadınları ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, 16 ilçe kadın kolları başkanı ve AK Partili kadın yeni meclis üyelerini misafir etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el ele, gönül gönle, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarına ve istişarelerine devam ediyor.

Bu kapsamda, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve yönetimi ile 16 ilçe kadın kolları başkanı ve AK Partili kadın yeni meclis üyeleri, 2024 Yerel Seçimleri sonrası milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Başkan Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Samimiyetle hep söylüyoruz, kadın kollarımızın teşkilatımızdaki yeri ayrı, fonksiyonel olarak gençlik kollarımızın da yeri ayrı. Herkes gayret içerisinde çalışmalarını sürdürdü” dedi.

İradeye saygı duyduklarını belirten Büyükkılıç, “Daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret göstereceğiz. Bizim felsefemizde bir seçim biter, hemen ertesi gün seçim varmış gibi çalışmalar devam eder. 16 ilçemizi de ayrıştırmadan bağrımıza basacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kadınlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Her bir ilçemizin tüm kardeşlerimize, siz hanımefendilere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah gayretinizi arttırsın, evinizden, işinizden fedakârlık yaparak teşkilatımızda emek veren canlarımız, kardeşlerimizsiniz” ifadelerini kullandı.

“BİZ DE YANINIZDAYIZ HER ZAMAN”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ise kadın kolları üyeleri ile birlikte Başkan Büyükkılıç’a gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde, “Yeni döneminiz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Tabi ki sizler bizim her daim yanımızda, arkamızda oldunuz. Biz de sizlerin yanınızdayız her zaman. Seçim bitti yeni seçime biz başladık. Daha güzel hizmetlerle Rabbim buluştursun. Daha güzel hizmetler yapacağınıza biz inanıyoruz. Kayseri yüzyılında yine sizlerle inşallah bu 5 yılda beraber hizmetler edeceğiz. Rabbim utandırmasın. Güzel hizmetlere imza atmayı nasip eylesin” diyerek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Kadınlarla sıcak ve samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, günün anısın hatıra fotoğrafı çektirdi.