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Türkiye'de motorinin litre fiyatı 30 lirayı geçti

Motorine gece yarısından itibaren gelen 80 kuruşluk zam geldi ve bu zamdan sonra akaryakıt istasyonlarında fiyatlara yansıdı. Türkiye'de motorin litre fiyatı 30 lirayı geçti. Petrol fiyatları bugün tekrardan ibreyi yukarı çevirdi, motorin ve benzin fiyatlarına indirim yapılması zor gibi görünüyor.

EKONOMİ 17.06.2022, 16:27
Türkiye'de motorinin litre fiyatı 30 lirayı geçti

Ankara ve İzmir ile birlikte motorin litre fiyatı 30 lirayı geçerken, İstanbul'da 29,99 liraya yükseldi. 17 Haziran 2022 yılından itibaren benzin ve motorin pompa fiyatları ise şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29 lira 99 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

İndirim çok zor tek çare ÖTV ve KDV indirimi yapılması

Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları sebebiyle indirim zor gibi görünüyor. Almanya geçtiğimiz haftalarda akaryakıttaki vergide indirime gitmişti. Türkiye'de ÖTV ve KDV için çağrılar var.

Şu ana kadar hükümet buna yanaşmadı. Geçen yıl uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde zamlar pompaya çok daha az yansımış, devlet vergiden feragat ederek vatandaşa nefes aldırmıştı.

Sistem Ocak 2022 yılında sona erdikten sonra benzin ve motorin fiyatları uçtu. Şimdi vatandaş sistemin yeniden devreye alınmasını istiyor. Sistem devreye alındığı zaman motorin ve benzinde 5 liralık bir indirim olabilir.

Petrol bugün kaç dolar?

120,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 119,68 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 117,33 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 119,88 ile 120,71 dolar aralığının direnç, 119,05 ile 118,22 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği söyleniyor.

Resesyon beklentisi fiyatları iyice düşürdü

Fiyatlarda yaşanan kısmi düşüşte, küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri etkili oldu. Amerika Merkez Bankası çarşamba günü 28 yıl aradan sonra ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı ve şahin politikaların devam edeceğine dair sözle yönlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı ve gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini bir kez daha verdi.

Bu gelişmeler piyasalarda resesyon endişelerini daha çok artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Amerika'nın, İran petrol ihracatında rol alan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım uygulaması arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Amerika Hazine Bakanlığı dün, İran petrokimya ürünlerinin Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketinin Çin ve BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı.

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