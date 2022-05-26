Plastik Poşetten 3,8 milyar lira tasarruf sağlandı
Marketlerde kullanılan ücretli poşet uygulaması çevre kirliliğinin azalmasına verdiği katkı kadar da tasarrufta sağladı.
3 buçuk yıldır devam eden uygulama sonucunda poşet kullanımı yüzde 65 azaldı. 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Plastik ham madde ithalinin azalması nedeniyle 3,8 milyar Türk lirası (TL) tasarruf sağlandı. Bu tasarruf ile birlikte 22 bin 746 ton sera gazı salımı engellendi.
Türkiye'de yılda 45 milyar adet kullanılan plastik poşetler 1 Ocak 2019 yılından itibaren ücretli oldu. Yasa gereği 25 kuruşluk poşetin 15 kuruşu çevre projelerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aktarılıyor.
550 bin ton atık önlendi
Uygulamayla 2019-2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 65'lik azalma sağlandı. Bu azalma oranıyla plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu dolayısıyla çevreye atılmasının önüne geçildi.
Bu azalmayla Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önemli oranda önlendi. Bu şekilde uygulama döneminde 3,8 milyar Türk lirası (TL) tasarruf edildi. Bu tasarruf ile birlikte 22 bin 746 ton sera gazı salımı engellendi.
Vatandaşın davranışı değişti
Uygulama vatandaş davranışları üzerinde etkili oldu. Vatandaşlarda konuya dair bilgi ve farkındalık seviyesi oluştu. Ciddi anlamda davranış değişikliği gerçekleşti. Toplumda bez çanta, file gibi çok kullanımlık taşıma ekipmanı kullanımı yaygınlaştı.
2019 yılında başlatılan uygulama dahilinde plastik poşetler boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil olmak üzere 25 kuruştan satılırken bu tutar 3 yılda herhangi bir değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak devam ediyor.
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