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TOBB Emeklileri Derneği Genel Kurulu yapıldı

TOBB ve TOBB'a bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları'ndan emekliler ve çalışanlarla onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yasal haklarını korumak ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla 2023 yılında kurulan TOBB Emeklileri Derneği, 1 Olağan Genel Kurul toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi

EKONOMİ 29.04.2024, 14:01
TOBB Emeklileri Derneği Genel Kurulu yapıldı

TOBB ve TOBB'a bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları'ndan emekliler ve çalışanlarla onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yasal haklarını korumak ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla 2023 yılında kurulan TOBB Emeklileri Derneği, 1. Olağan Genel Kurul toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Muazzez Özbek başkanlığında toplanan Genel Kurulda konuşan Dernek Başkanı Mustafa Faruk Altun, Derneğin kısa zamanda önemli adımlar attığını kaydederek, gelecek dönemde hukukçuların desteği ve artan üye sayısıyla daha da güçlenecekleri mesajını verdi. Geçmiş dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Altun, TOBB Camiası emeklileri ve çalışanlarının sorunlarına vakıf olduklarını ve çözüm yollarını kısaltmak için Derneğin önemli bir işlevi olacağına vurgu yaptı. “Üyelerimizin yasal haklarını kazanmak amacıyla kurduğumuz Derneğimiz, üyelerinin hakettikleri standartlara yeniden kavuşması için sadece yetkili organlarıyla değil tüm üyelerinin vereceği destekle yol alacaktır” dedi. Altun, konuşmasında genel kurulun elektronik ortamda gerçekleştirmesini Derneğin vizyoner ve yenilikçi bakış açısını yansıtması açısından da örnek gösterdi.

Elektronik ortamda yapılan ve Türkiye'nin pek çok ilinden yaklaşık 100 üyenin katıldığı Genel Kurulda; geçmiş dönem bilançosu ve Yönetim Kurulu oy çokluğuyla ibra edildi. Verilen önerge ile TOBB Emeklileri Derneği'nin kısaltması da TOBBEMEKDER olarak değişirken, bir diğer önerge ile Disiplin Kurulu Yönetmeliği görüşüldü ve onaylandı.

Yıllık aidatın 480 lira olarak belirlendiği Genel Kurulda üyeler tarafından seçilen Mustafa Faruk Altun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile Denetim ve Danışma kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asıl)

1-Mustafa Faruk Altun (İstanbul TO)

2-Sedat Mümtaz Gedikoğlu (İstanbul TO)

3-Handan Abanoz (Hopa TO)

4-Orkun Özbek (İzmir TO)

5-Ezgi Yılmaz Guha (Bursa TSO)

6-Feray Yılmaz (Bursa TSO)

7-Figen Kırçiçek (Ankara TOBB)

8-Sabit Sarı (Ankara TOBB)

9-Mehtap Uçan (İstanbul TB)

10-Selda Mutlu (Kırıkkale TB)

11-Över Tükenmez (Batman TO)

Yönetim Kurulu (Yedek)

1-Mazhar Taşan (Batman TSO)

2-Mahmut Güzeloğlu (Urfa TSO)

3-Makbule Demirkan (İstanbul TO)

4-Hacer Uymaz Özen (Adana TO)

5-Neşe Candar(Ankara TOBB )

6-Erkan Galiba (Edirne TO)

7-Nevin Duman (Ankara T B)

8-Neşe Sayır (İzmir TO)

9-Denizhan Dere (Ist.Tic.Borsa)

10-Adnan Kaya (Kocaeli TO)

11-Mehmet Fatih Erdeve (AdanaTO)

Denetim Kurulu (Asıl)

1-Mehmet Recai Sökmen (İstanbul TO)

2-Derya Öztürk (İzmir TO)

3-Mehmet Şakru (Denizli TO)

Denetim Kurulu (Yedek)

1-Güzide Ural (İstanbul TO)

2-Ahmet Satı (Bursa TO)

3-Ömer Faruk Bilgiç( İstanbul TO)

Danışma Kurulu (Asıl)

1-Selçuk Tayfun Ok (İstanbul TO)

2-Ercan Mutlu (Antalya TO)

3-Ziya Saydam (Yozgat TO)

4-Yaşar Ünal (Ankara TB)

5-Sadık Eroğlu (Ankara TO)

6-Mina Ceylan (Deniz TO)

7-Ahmet Gözütok (Erciş TO)

8-Melek Üreğen (Antalya TO)

9-Murat Demir (Diyarbakır )

10-Muzaffer Sarıca (İstanbul TB)

11-Hüseyin İnce (İstanbul TO)

Danışma Kurulu (Yedek)

1-Meral Kuzu (İstanbul TO)

2-Hacı Kurtuluş Arslan (K.Maraş TO)

3-Cemil Kocamoz (İstanbul T.B)

4-Serap Dikmen Ahmetoğlu (İzmir T.O)

5-Süleyman Aksoy (İstanbul TO)

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