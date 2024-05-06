Otokoç Otomotiv’den nitelikli yatırımcılara 2,3 milyar TL’lik tahvil ihracı

Otokoç Otomotiv, nitelikli yatırımcılara yönelik 2024 yılı içindeki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. Tahvil ihraç tutarı 2,3 milyar TL, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Öncülük vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla tam 96 yıldır sektörde standartları tanımlayan; otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, 2024 yılı içinde nitelikli yatırımcılara yönelik ilk tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Otokoç Otomotiv Finans ve Mali İşler Lideri Dr. M. Önder Kutman şu bilgileri paylaştı: “2024 yılındaki ilk tahvil ihracımızı nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 2,3 milyar TL tutarında, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleştirdik. İhracını yapmış olduğumuz bu tahvil, yatırımcılardan gelen yüksek talep ile 2024 yılının en yüksek hacimli özel sektör tahvillerinden biri oldu. Sağladığımız bu kaynağı özellikle kısa ve uzun dönem araç kiralama projelerimizde kullanmayı planlıyoruz. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri bu güven için teşekkür ediyoruz.”

Otokoç Otomotiv Hakkında;

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan ve otomotiv tarihini başlatan Otokoç Otomotiv, bugün; Otokoç, Avis, Avis Filo, Avis Filo Maestro, Budget, Otokoç Sigorta, Otokoç 2. El, otokocihale.com ve Otokoç Parça markalarıyla hizmet veren, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama şirketidir. Otokoç çatısı altında Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemlerini, özetle tüm otomotiv çözümlerini tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Araç kiralamada ise Avis ve Budget markalarıyla kısa dönem kiralama; Avis Filo ile operasyonel kiralama, diğer adıyla filo kiralama; Avis Filo Maestro markasıyla filo yönetimi hizmetini müşterileriyle buluşturuyor. Otokoç Otomotiv, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak’ta olmak üzere 9 ülkede, “Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma” vizyonu ile 315 noktada faaliyetlerine devam ediyor.