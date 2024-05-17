Toz taşınımları sürüyor... Haftanın son iş gününde hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 dereceye kadar artarken, Meteoroloji Genel Müdülrüğü Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyine 'toz taşınımı', Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerine ise 'kar erimesi' konularında vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Mayıs Cuma günü hava tahmin raporundaki değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin günlük uyarılarında ise toz taşınımı ile kar erimesi uyarısı geldi.

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklara ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.