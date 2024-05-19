Başkan Çavuşoğlu’ndan emeklilere müjde

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun emeklilere söz verdiği ikramiye başvuruları 20 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 5 bin TL’lik desteğin, “bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” hedefiyle hayata geçirecekleri “Horoz Kart” ile yapılacağını müjdeleyen Başkan Çavuşoğlu, “Sözümüz hemşehrime; Sevdamız bu şehre” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan’da gündeme alıp Mayıs’ta kabul ettiği emeklilere yönelik ikramiye başvuruları 20 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Sosyal yardım kriterlerini taşıyan emeklilere yönelik 5 bin TL’lik ikramiye için başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi www.denizli.bel.tr veya kent merkezinde belirlenen 8 ayrı nokta ile merkez dışındaki 17 ilçede de DESKİ birimlerinden yapılabilecek. Denizli merkezde, DESKİ Genel Müdürlüğü, Çınar Kapalı Spor Salonu, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu, Sevindik Sosyal Etkinlik Merkezi, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu, Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezi’nden şahsen müracaatlar alınabilecek. Başvuru noktalarına mesai saatleri içerisinde şahsen yapılabilecek müracaatlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, derman belediyecilik anlayışıyla Denizli halkına en iyi ve en güzel hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi. Bütçelerini en iyi şekilde değerlendirerek daha çok sosyal yardım yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Ülkemizdeki pahalılığa karşı insanca yaşamaya çalışan emeklilerimizin maddi zorluklar ile nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Maalesef emeklilerimiz feryat ediyor, geçinemiyor, ne torunlarına bir hediye alabiliyor, ne de çocuklarının yüzünü güldürebiliyor. Söz verdiğim gibi, aylık 10 bin TL maaşla yoksulluğa, yokluğa, sefalete mahkum edilen emeklilerimize bütçemiz doğrultusunda 5 bin TL destek veriyoruz” dedi. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan Denizlililer için çalışmaya, derman belediyecilik anlayışı ile yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, emeklilere verecekleri 5 bin TL’lik ikramiyenin, bir diğer söz olan “bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” hedefiyle hayata geçirecekleri “Horoz Kart” ile ödeneceğini müjdeleyerek, “Sözümüz hemşehrime; Sevdamız bu şehre” dedi.

Başvuru şartları

Denizli Büyükşehir Belediyesinin emeklilere yönelik 5 bin TL’lik ikramiye desteği müracaat şartları ise şöyle:

• 1 Nisan 2024 tarihi ve öncesinde, 60 yaş ve üzerinde olması,

• 1 Nisan 2024 tarihinden 6 ay öncesinde, Denizli il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet etmesi,

• Başvuru sahibi ve eşinin en fazla aylık 10.000 TL geliri olması,

• Başvuru sahibi ve eşinin aktif çalışan ve vergi mükellefi olmaması,

• Hanede yaşayan tüm bireylere ait hiçbir tapu kaydının olmaması,

• Başvuru sahibi ve eşine ait 2019 model (5yaş) ve üstü binek /iş makinesi (traktör vs)/ticari araç kaydının bulunmaması, var ise 2019 model altı en fazla bir araç kaydının bulunması,

• Hanede yaşayan bireylerin banka hesaplarında en fazla 100.000 TL varlığının bulunması,

• 1 Nisan 2024 ve öncesinde 60 yaş ve üzerindeki yaşlı aylığı ve engelli aylığı yardımlarından faydalanan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.