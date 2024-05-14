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Via Premium’dan Bulgaristan’da sağlık buluşması

Güvenli ve konforlu sağlık hizmeti arayanların ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda faaliyet gösteren Via Premium, Bulgaristan’a çıkarma yaptı Firma, konusunda uzman ve farklı branşlarda hizmet veren doktorlarla bölgedekileri bir araya getirerek bilgilendirmelerde bulundu BURSA (İGF) -  Bursa’da faaliyetlerini sürdüren ve güçlü anlaşmalı hastane ağına sahip olan Via Premium, alanında uzman ve farklı branşlarda hizmet veren doktorlarla Bulgaristan’da bir organizasyon gerçekleştirdi Sağlık turizminde öncü firmalardan olan Via Premium Bulgaristan’da gerçekleştirdiği etkinlikle, uluslararası sağlık hizmetleri alanındaki uzmanlığını ve güçlü anlaşmalı hastane ağına sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi Via Premium Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, konusunda uzman doktorlar ve turizm profesyonellerinden aldıkları güçle, hasta ve hasta yakınları için uzun yıllardır uluslararası standartlarda hizmet verdiklerini söyledi TÜM BRANŞLARDA AYRICALIKLI SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZSağlık turizmi alanında farkındalık yaratmak ve uluslararası hasta tedavi hizmetlerini tanıtmak amacıyla bu tarz etkinlikler yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Dünyanın her noktasına kalite sağlık hizmeti ulaştırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz Tüm branşlarda ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunuyoruz Son teknoloji ile donatılmış anlaşmalı hastanelerimizde, tıbbi ve etik ilkelerden ödün vermeden, dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimiz için samimi, güvenli ve kaliteli bir medikal seyahat imkânı sağlıyoruz Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet politikasıyla, insan sağlığına değer katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMETSağlık turizmi denildiğinde ilk akla gelen destinasyonlardan biri olan Türkiye’de sağlık hizmetinden ulaşıma, konaklamadan tercümana kadar, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda ‘memnuniyet’ ve ‘kalite’ öncelikleriyle hareket ettiklerine dikkat çeken Yılmaz, misafirlerinin evlerine mutlu ve sağlıklı bir şekilde dönmesi için her türlü hizmeti titizlikle yürüttüklerini kaydetti Sağlık hizmetini öncesi ve sonrasıyla en iyi şekilde yöneterek, ihtiyaç duyulan konularda hızlı çözümler ürettiklerini ifade eden Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetki belgesine sahip, profesyonel bir sağlık turizmi aracı kurumuyuz Uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz Hasta ve hasta yakınlarının tüm ihtiyaçlarını hızlı ve profesyonel bir şekilde karşılayarak, tedavi süresince hastalarımız için en uygun ve konforlu şartları sunuyoruz Hastalarımızın memnuniyeti ve güveni bizim için her zaman en önemli önceliktir” diye konuştu SAĞLIK SIKINTILARI HAKKINDA DOĞRUDAN BİLGİ VERİLDİAlanında uzman hekimleri farklı ülkelerde ilgililerle bir araya getirerek, sağlık hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını dile getiren Yılmaz, “Bu doğrultuda Bulgaristan’da bir etkinlik düzenledik ‘Genel Cerrahi’, ‘Estetik ve Plastik Cerrahi’, ‘Göz Hastalıkları’, ‘Diş Hastalıkları’, ‘Saç Ekim’, ‘Ortopedi & Travmatoloji’ ve ‘Kardiyoloji’ alanında tecrübeli hekimlerle ilgilileri buluşturduk Rosslyn Dimyat Varna Hotel’de gün boyu süren etkinlikte katılımcılar merak ettikleri konularda birebir hekimlerimizden bilgi alma şansını yakaladı ve yüz yüze danışmanlık hizmeti ile sağlık sıkıntıları hakkında doğrudan bilgi edindi Etkinliğimiz oldukça keyifli ve verimli geçti” diye konuştu Türkiye'nin sağlık turizmiyle ilgili hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için çalışmalarına hızla devam edeceklerini belirten Yılmaz, farklı ülkelerde etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi

SAĞLIK 14.05.2024, 13:13
Via Premium’dan Bulgaristan’da sağlık buluşması

Güvenli ve konforlu sağlık hizmeti arayanların ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda faaliyet gösteren Via Premium, Bulgaristan’a çıkarma yaptı. Firma, konusunda uzman ve farklı branşlarda hizmet veren doktorlarla bölgedekileri bir araya getirerek bilgilendirmelerde bulundu.BURSA (İGF) -  Bursa’da faaliyetlerini sürdüren ve güçlü anlaşmalı hastane ağına sahip olan Via Premium, alanında uzman ve farklı branşlarda hizmet veren doktorlarla Bulgaristan’da bir organizasyon gerçekleştirdi.

Sağlık turizminde öncü firmalardan olan Via Premium Bulgaristan’da gerçekleştirdiği etkinlikle, uluslararası sağlık hizmetleri alanındaki uzmanlığını ve güçlü anlaşmalı hastane ağına sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Via Premium Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, konusunda uzman doktorlar ve turizm profesyonellerinden aldıkları güçle, hasta ve hasta yakınları için uzun yıllardır uluslararası standartlarda hizmet verdiklerini söyledi.

TÜM BRANŞLARDA AYRICALIKLI SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ

Sağlık turizmi alanında farkındalık yaratmak ve uluslararası hasta tedavi hizmetlerini tanıtmak amacıyla bu tarz etkinlikler yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Dünyanın her noktasına kalite sağlık hizmeti ulaştırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm branşlarda ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunuyoruz. Son teknoloji ile donatılmış anlaşmalı hastanelerimizde, tıbbi ve etik ilkelerden ödün vermeden, dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimiz için samimi, güvenli ve kaliteli bir medikal seyahat imkânı sağlıyoruz. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet politikasıyla, insan sağlığına değer katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET

Sağlık turizmi denildiğinde ilk akla gelen destinasyonlardan biri olan Türkiye’de sağlık hizmetinden ulaşıma, konaklamadan tercümana kadar, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda ‘memnuniyet’ ve ‘kalite’ öncelikleriyle hareket ettiklerine dikkat çeken Yılmaz, misafirlerinin evlerine mutlu ve sağlıklı bir şekilde dönmesi için her türlü hizmeti titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Sağlık hizmetini öncesi ve sonrasıyla en iyi şekilde yöneterek, ihtiyaç duyulan konularda hızlı çözümler ürettiklerini ifade eden Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetki belgesine sahip, profesyonel bir sağlık turizmi aracı kurumuyuz. Uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının tüm ihtiyaçlarını hızlı ve profesyonel bir şekilde karşılayarak, tedavi süresince hastalarımız için en uygun ve konforlu şartları sunuyoruz. Hastalarımızın memnuniyeti ve güveni bizim için her zaman en önemli önceliktir” diye konuştu.

SAĞLIK SIKINTILARI HAKKINDA DOĞRUDAN BİLGİ VERİLDİ

Alanında uzman hekimleri farklı ülkelerde ilgililerle bir araya getirerek, sağlık hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını dile getiren Yılmaz, “Bu doğrultuda Bulgaristan’da bir etkinlik düzenledik. ‘Genel Cerrahi’, ‘Estetik ve Plastik Cerrahi’, ‘Göz Hastalıkları’, ‘Diş Hastalıkları’, ‘Saç Ekim’, ‘Ortopedi & Travmatoloji’ ve ‘Kardiyoloji’ alanında tecrübeli hekimlerle ilgilileri buluşturduk. Rosslyn Dimyat Varna Hotel’de gün boyu süren etkinlikte katılımcılar merak ettikleri konularda birebir hekimlerimizden bilgi alma şansını yakaladı ve yüz yüze danışmanlık hizmeti ile sağlık sıkıntıları hakkında doğrudan bilgi edindi. Etkinliğimiz oldukça keyifli ve verimli geçti” diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık turizmiyle ilgili hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için çalışmalarına hızla devam edeceklerini belirten Yılmaz, farklı ülkelerde etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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