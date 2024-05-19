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Kayseri Üniversitesi 6 yaşında

Kayseri Üniversitesi'nin 6 kuruluş yılı münasebetiyle bir bildiri yayınlayan Rektör Prof Dr Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesinin henüz yeni sayılabilecek bir eğitim kurumu olmasına rağmen kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini ve gelecek adına programladığı birçok hedefini de gerçekleştirdiğini kaydetti Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof Dr Kurtuluş Karamustafa, bu başarıların üniversitenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yapılan özverili çalışmaların bir sonucu olduğunu vurguladı Rektör Karamustafa; 6 kuruluş yılı münasebetiyle yayınladığı bildiride, “Kuruluşu itibariyle 4 fakülte ve 11 meslek yüksekokuluna sahip üniversitemiz, bugün yeni kurulan fakülte ve meslek yüksekokulları ile 5 fakülte ve 12 meslek yüksekokuluna ulaşmıştır Kısa bir süre önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof Dr Erol Özvar Hocamız tarafından açıklanan yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında kurulacak yeni fakülte ve meslek yüksekokullarının yer alacağı üniversiteler arasında Kayseri Üniversitemizin de bulunması ile birlikte fakülte sayımız 6’ya, meslek yüksekokulu sayımız ise 13’e çıkmıştır Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve Bilgi Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile Kayseri Üniversitemiz, günümüz teknolojisinin yöneldiği alanlarda yapacağı eğitim ve bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz ettirecektir ” dedi Rektör Prof Dr Kurtuluş Karamustafa sözlerine şöyle devam etti: “Kayseri Üniversitesi, geleceğe yönelik adımlarını sağlam atan, stratejisini iyi belirleyen, planlamasını iyi yapan ve yeni açtığı bölüm ve programlarda şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yapıya sahiptir Bu yüzden eğitim verilen programlardaki alanlar, daha çok sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlardır Sanayiyle ve sektörle sürekli entegre biçimde faaliyetini sürdüren Kayseri Üniversitemiz, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirmeyi başardığı OSB MYO ile aynı zamanda istihdam garantili diyebileceğimiz programlarda öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde şu an üç programla eğitime başlayan OSB MYO’muzda önümüzdeki yıllarda program sayısı artırılacaktır Ayrıca, Kayseri şehrinin diğer OSB’lerinde de OSB MYO’ları yaygınlaştırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz Kayseri Üniversitesi olarak önem ve öncelik verdiğimiz Kayseri Üniversitesi Kayseri OSB Teknik Kampüsü konusunda da gidişatın hız kazandığını söyleyebiliriz Kayserili hayırseverimiz Sayın Av Mehmet Altun ve Kayseri OSB Yönetimi ile en yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz İçerisinde Mühendislik ve Tasarım Fakültemiz ile OSB MYO binalarının yer alacağı OSB Teknik Kampüsümüz, sanayi içerisinde Kayseri’nin önemli eğitim yatırımı olacaktır Bu kampüs, sanayi ile entegre eğitim modeliyle öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmelerine olanak tanıyacak ve bölgenin teknik personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacaktır Kısaca geriye bakıp geçen altı yılı özetleyecek olursak; Kayseri Üniversitemizin her geçen yıl yükselen gelişim grafiği ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz Kısa vadede alınan büyük mesafe ve başarılar, üniversitemizin geleceği adına bizlere olumlu mesajlar vermektedir Ülkemizin gelecek vizyonu ve hedeflerinde Kayseri Üniversitemiz, şehrine ve ülkesine artı değer katan bir üniversite olarak yer almaya devam edecektir Bu başarı, üniversitemizin stratejik planlaması ve özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur Gelecekte de bu çizgide ilerleyerek daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz Kayseri Üniversitesi olarak tüm bu vesilelerle, üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen altı yıllık sürede özveri ile çalışan tüm üniversite mensuplarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Bu duygularla, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanımıza ve YÖK Üyelerine, kuruluşumuzdan bu yana bize sürekli destek veren bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi irademiz ile Sayın Valimize ve bürokrasimize, şehrimizin değerli yöneticileri ile siyasetçilerine ve bürokratlarına, hayırseverlerimize, belediye başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, devletimizin kurum ve kuruluşları ile hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz Üniversitemizin 6 kuruluş yıldönümünün, başta üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari çalışanları ile hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz Ben; KAYÜ Ailesi olarak başarılarımızın devamını diliyorum

EĞİTİM 19.05.2024, 10:45
Kayseri Üniversitesi 6 yaşında

Kayseri Üniversitesi'nin 6. kuruluş yılı münasebetiyle bir bildiri yayınlayan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesinin henüz yeni sayılabilecek bir eğitim kurumu olmasına rağmen kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini ve gelecek adına programladığı birçok hedefini de gerçekleştirdiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu başarıların üniversitenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yapılan özverili çalışmaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Rektör Karamustafa; 6. kuruluş yılı münasebetiyle yayınladığı bildiride, “Kuruluşu itibariyle 4 fakülte ve 11 meslek yüksekokuluna sahip üniversitemiz, bugün yeni kurulan fakülte ve meslek yüksekokulları ile 5 fakülte ve 12 meslek yüksekokuluna ulaşmıştır. Kısa bir süre önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamız tarafından açıklanan yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında kurulacak yeni fakülte ve meslek yüksekokullarının yer alacağı üniversiteler arasında Kayseri Üniversitemizin de bulunması ile birlikte fakülte sayımız 6’ya, meslek yüksekokulu sayımız ise 13’e çıkmıştır. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve Bilgi Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile Kayseri Üniversitemiz, günümüz teknolojisinin yöneldiği alanlarda yapacağı eğitim ve bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz ettirecektir.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa sözlerine şöyle devam etti: “Kayseri Üniversitesi, geleceğe yönelik adımlarını sağlam atan, stratejisini iyi belirleyen, planlamasını iyi yapan ve yeni açtığı bölüm ve programlarda şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yapıya sahiptir. Bu yüzden eğitim verilen programlardaki alanlar, daha çok sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlardır. Sanayiyle ve sektörle sürekli entegre biçimde faaliyetini sürdüren Kayseri Üniversitemiz, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirmeyi başardığı OSB MYO ile aynı zamanda istihdam garantili diyebileceğimiz programlarda öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde şu an üç programla eğitime başlayan OSB MYO’muzda önümüzdeki yıllarda program sayısı artırılacaktır. Ayrıca, Kayseri şehrinin diğer OSB’lerinde de OSB MYO’ları yaygınlaştırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Kayseri Üniversitesi olarak önem ve öncelik verdiğimiz Kayseri Üniversitesi Kayseri OSB Teknik Kampüsü konusunda da gidişatın hız kazandığını söyleyebiliriz. Kayserili hayırseverimiz Sayın Av. Mehmet Altun ve Kayseri OSB Yönetimi ile en yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. İçerisinde Mühendislik ve Tasarım Fakültemiz ile OSB MYO binalarının yer alacağı OSB Teknik Kampüsümüz, sanayi içerisinde Kayseri’nin önemli eğitim yatırımı olacaktır. Bu kampüs, sanayi ile entegre eğitim modeliyle öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmelerine olanak tanıyacak ve bölgenin teknik personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacaktır. Kısaca geriye bakıp geçen altı yılı özetleyecek olursak; Kayseri Üniversitemizin her geçen yıl yükselen gelişim grafiği ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısa vadede alınan büyük mesafe ve başarılar, üniversitemizin geleceği adına bizlere olumlu mesajlar vermektedir. Ülkemizin gelecek vizyonu ve hedeflerinde Kayseri Üniversitemiz, şehrine ve ülkesine artı değer katan bir üniversite olarak yer almaya devam edecektir. Bu başarı, üniversitemizin stratejik planlaması ve özverili çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Gelecekte de bu çizgide ilerleyerek daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Kayseri Üniversitesi olarak tüm bu vesilelerle, üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen altı yıllık sürede özveri ile çalışan tüm üniversite mensuplarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu duygularla, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanımıza ve YÖK Üyelerine, kuruluşumuzdan bu yana bize sürekli destek veren bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi irademiz ile Sayın Valimize ve bürokrasimize, şehrimizin değerli yöneticileri ile siyasetçilerine ve bürokratlarına, hayırseverlerimize, belediye başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, devletimizin kurum ve kuruluşları ile hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversitemizin 6. kuruluş yıldönümünün, başta üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari çalışanları ile hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ben; KAYÜ Ailesi olarak başarılarımızın devamını diliyorum.”

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