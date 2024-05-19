Antalya Muratpaşa'da genç söyleşi

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meltem Kampüs Etüt Merkezi bahçesinde gençlerle buluşmasında “Antalya’nın ilk inovasyon merkezini kuran belediyeyiz. Bütün yeni fikirler, yeni girişimler için bir yuva orası” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sosyal İklim Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileriyle ‘iklim krizi’ başlıklı söyleşide bir araya geldi. Söyleşide gençler, etüt merkezinin bahçesinde dev minderler üzerinde oturup Uysal’a sorular da yöneltti.

Sürdürülebilir çevre projeleri kapsamında Türkiye’de bir ilk olan Çevreci Komşu Kart projesini hayata geçirdiklerini ayrıca festivaller, çalıştaylar, deniz dibi temizliği gibi farkındalık yaratacak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Uysal, bunun sonucunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nca (TÜRÇEV) üst üste 9 kez ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülüne değer görüldüklerini aktardı.

Üniversite öğrencileri, iklim krizi ve çevre konusunda farklı projeler yürüttüklerini belirtirken Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Gençlik Çalışma Platformu oluşturabileceklerinisöyledi. Yeni fikirleri desteklemeye her zaman açık olduklarını söyleyen Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“Antalya’nın ilk inovasyon merkezini kuran belediyeyiz. ASSİM 2016’da faaliyete geçti. Orada startupları destekliyoruz. Bir çeşit kuluçka merkezi görevi görüyor. Bütün yeni fikirler, yeni girişimler için bir yuva orası. Melek yatırımcılarımızı arıyoruz. Yeni fikirleri destekleyecek insanlara ihtiyacımız var. Yarışmalarda yapıyoruz sık sık. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Kim çevreyle ilgili bir buluş yaptıysa Antalya’da bizi muhakkak bulur. Yeni fikirleri desteklemeye her zaman açığız.”

Başkan Uysal, söyleşi sonrasında ‘Genç İklim Dostu Belediye Başkanı Olma Taahhüttü’ ve ‘Milano Kentsel Gıda Politikası Anlaşması Katılım Mektubu’nu da imzaladı.