Bilecik Valisi Aygöl’den ANDA Gençlik Kampı'na ziyaret
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Küçükelmalı Göleti'nde kamp yapmakta olan ANDA Arama Kurtarma Derneği'ne ziyarette bulundu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Küçükelmalı Göleti'nde kamp yapmakta olan ANDA Arama Kurtarma Derneği'ne ziyarette bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Gençlik Haftası dolayısıyla yaklaşık 120 gönüllünün katıldığı AFAD koordinasyonunda düzenlenen ANDA Gençlik Kampı'nda arama kurtarmaya dair eğitimler verildi.
Her gönüllünün afet sırasında ve sonrasında uygulanması gereken prosedürler detaylı bir biçimde aktarıldı.
Gençlik Kampını ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, afetlere karşı her zaman tedbirli ve duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak verilen eğitimleri inceledi.
Daha sonrasında gönüllülerle birlikte Küçükelmalı Göleti'nde bir tur atarak tekrar kamp noktasına gelip gençlerle zaman geçirdi.
Vali Aygöl, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramlarını kutlayarak, gençlerle Gençlik Haftasında hem eğlendiklerini, hem de öğrendiklerini söyledi.
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