Ankara Büyükşehir toplum sağlığını öncelliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, psikolojik danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunan "Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi"ni açtı. Uzman psikologlar ve danışmanlar çeşitli branşlarda hizmet veriyor. Merkez, Mamak/Ankara'da Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nin 4. katında hizmet veriyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını önceleyen psikolojik ve danışmanlık hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi” ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyor.

ALANINDA UZMAN PSİKOLOG VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde, çocuk ve genç danışmanlığından yetişkin danışmanlığına, evlilik ve aile danışmanlığından öğrenci koçluğuna kadar önemli branşlarda psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Çocuk ve genç danışmanlığına başvurulması halinde, uzman psikologlar tarafından çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmeti verilirken; öğrenci koçluğu hizmetinden yararlanmak isteyenler ise daha çok hedef belirleme ve akademik kariyer noktasında danışmanlık hizmeti alıyorlar. İhtiyaç duyan çiftlere evlilik ve aile danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut, Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin açılışıyla ilgili şu bilgileri aktardı, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Demetevler, Ulus, Çubuk şubelerimizden sonra 4. Şubemiz olan Mamak Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nin 4.katında hizmete başladı. Ücretsiz psikolojik danışmanlık veren hizmetlerimizle ailelerimizin yanındayız.”

Psikolojik danışmanlık hizmeti hakkında bilgi veren Uzman Psikolog Duygu Emirdoğan, “Psikolojik danışmanlık hizmeti, bireyin kendini tanıması, farkındalık kazanması, sorun çözme kapasitesini geliştirebilmesi, çevresiyle uyumlu ve dengeli bir iletişim halinde olabilmesi için uzmanlar tarafında verilen profesyonel yardım sürecidir. Merkezimizde bu seanslar ücretsiz olarak, alanında uzman psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından verilmektedir” dedi.

Psikolog İbrahim Yağcı ise, “Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde; çocuk, genç ve yetişkinler için bireysel destek, öğrenciler için öğrenci koçluğu, çiftler için aile ve evlilik danışmanlığı ve destek hizmetleri kapsamında psikoeğitim hizmetlerimiz verilmektedir” diye konuştu.

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, alanında uzman kadrosuyla, Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No: 149 4.Kat Mamak/Ankara adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nin 4.katında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar merkezde yüz yüze görüşmek için “(0312) 507 34 73” telefon numarasını arayarak randevu alabilirler.