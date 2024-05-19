Kene ısırıklarına dikkat! Öldürebilir

Bursa'da kırsal kesimde yaşayanlara Kırım Kongo Kanmamalı Ateşi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, kene ısırıklarına ve tedavilerine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün halk arasında kene tutunması olarak bilinen Kırım Kongo Kanmamalı Ateşi hakkında kırsal kesimde yaşayanların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Doruk Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Meltem Öner Karaçay, Eğitim Hemşiresi Nebahat Yayla ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Emine Aydın Mecit ile birlikte Gümüştepe Mahallesinde yaşayanları bilgilendirdiler.

Kent Ormanı ve Misi Köyü civarındaki kırsal alanda, okul, cami, kahve gibi alanların yanı sıra mahallelerde yaşayanlara kene tutulması hakkında açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Meltem Öner Karaçay, “Kene ısırığı vakaları Nisan, Mayıs, Haziran aylarında artış göstermektedir. Kırım Kongo Kanmamalı Ateşi (KKKA), Nairovirüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir. Bu nedenle uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

Doruk Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Meltem Öner Karaçay, Eğitim Hemşiresi Nebahat Yayla ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Emine Aydın Mecit, kene ısırığı durumunda yapılması gerekenler hakkında bölge sakinlerine açıklamalarda bulunup bilgilendirme broşürü dağıttılar.