Öğrenciler atık mandalinaları ekonomiye kazandırıyor

İzmir’de meslek lisesi öğrencileri, atık mandalinalardan yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor.

İZMİR (İGFA) - Menderes Özdere Tahir Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ağaçtan düşen mandalinaları geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırıyor.

Okulun mutfak atölyesinde atık mandalinalardan sirke, reçel, esans ve mandalina kurusu yapan gençler, ürettikleri bu ürünleri uygulamalı mutfak derslerinde kullanıyor.

MANDALİNA AROMASI MUTFAĞIN GÖZDESİ OLDU

Bölgede yetişen kalitesi yüksek, ince kabuklu, çekirdeksiz ve doğal aromalı satsuma mandalinası, meslek lisesi öğrencilerinin mutfakta gözdesi oldu. Gümüldür’de mandalina bahçesi sahibi olan Hasan Fehmi Akın, toplanmadan ağaçta kalan ve yere düşen mandalinalar için Menderes Özdere Tahir Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliğine gitti. Normal süreçte olgunlaşan mandalinaların zamanında toplanmadığı takdirde yere düştüğünü ve bu durumun toprağın asiditesini artırarak toprağa zarar verdiğini dile getiren Akın, hem toprak zararını hem de ekonomik kaybı önlemek adına atık mandalinaların geri dönüşüme kazandırılması için harekete geçti. Yerde kalan mandalinaları toplayan meslek liseli öğrenciler, atık mandalinaları sirke, reçel, esans ve mandalina kurusu haline getirerek ekonomiye yeniden kazandırma yolunu seçti. Ürettikleri ürünleri uygulamalı mutfak derslerinde de kullanan gençler, mandalina aromasıyla buluşturdukları eşsiz lezzetlere imza atıyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ MANDALİNA

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen ‘Gümüldür Mandarini’ dünyada mandalina çeşitlerinin arasında baş tacı olarak görülüyor. Gümüldür’de 8 bin 310 dekar alanda üretilen mandalinalardan ağaç başına 90 kilo alınabilen bölgede üretim rekoru kırılıyor.

GENÇLERİMİZ TEORİYLE PRATİĞİ BULUŞTURUYOR

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ‘Meslek liselerinde temel amacımız, bölgenin ihtiyacına uygun projeler üretmek. Gümüldür’de mandalina üreticiliği çok yaygın bir sektör. Meslek liseli öğrencilerimiz, bahçedeki atık mandalinaları geri dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandırıyor. Aynı zamanda atölyede teoriyle pratiği buluşturan gençlerimiz, yaparak yaşayarak öğreniyor.’ diyerek yaptıkları çalışmalardan dolayı öğrencileri tebrik etti.