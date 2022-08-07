MG, 1 milyon satış adediyle yükselişini sürdürdü

İngiliz otomobil markası MG, 2007 yılında Çinli Saic tarafından satın alındıktan sonra, elektrikli araçlara konsantrasyonunu arttırarak yükselişini başarılı bir şekilde sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan marka, her zaman tüketici ihtiyaçlarına cevap vererek, değişim konusunda cesur davranarak, genç ve dinamik bir duruş sergiliyor.

Bugüne kadar birçok ilk yaşayan köklü marka, 2007 yılından günümüze Çin dışında 1 milyon araç satışıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Ülkemizde de elektrikli araçların popülerleşmesinde öncü rol oynayan MG, 2022 yılına da hızlı bir giriş yaparak, ülkemizde yılın ilk 6 ayında geçen seneye göre satışlarını yüzde 35 artırdı.

Bu yıl içinde aileye katılacak 3 yeni model ile satış adetlerini çok daha yukarıya taşımayı hedefleyen MG, 2023 yılı başında MG4’ün de ürün gamına katılması ile C crossover segmentine de adım atacak.