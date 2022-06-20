Masadaki formüllere göre asgari ücret Temmuz ayında 5 bin TL'yi aşması bekleniyor

Masadaki formüllere göre asgari ücret Temmuz ayında 5 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

İktidar cephesinden ücretliler için gelen temmuz ayında enflasyon farkı açıklaması asgari ücrete 2. zam yapılacağı beklentisini daha çok arttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yapılacak artış konusunda işin taraflarıyla toplantı yapacak.

750 liralık SGK pirimi maaşa yansıtılabilir

Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil olarak 5 bin liraya çıkarılması seçenekler arasında bulunuyor.

Yüzde 10 ve yüzde 20 zam formülleri

Temmuz ayında yapılacak ara zam oranı üzerinde çalışmalar geçen hafta başladı.

Artışta birlikte 4 Temmuz tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde.

Asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışın gündeme gelmesi bekleniyor. Yüzde 10'luk zamma göre net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamma göre de 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira)olacak.

Artışta 4 Temmuz tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak 6 aylık zam oranı belirleyici olacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 10-20 aralığında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6004 lira olacak.

Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde. Bu formülle asgari ücret 5 bin lirayı geçecek.

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı artacak.