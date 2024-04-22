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Toz taşınımına dikkat! Yurtta bugün hava nasıl?

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor

YAŞAM 22.04.2024, 07:54
Toz taşınımına dikkat! Yurtta bugün hava nasıl?

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

GİRESUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m güneyi 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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