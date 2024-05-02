Son Dakika

Kruvaziyer turizminde yüzde 12'lik artış yaşandı

Akdeniz Çanağı’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, 2024’ün ilk 2 ayında 4,3 milyon turist ağırladı Türkiye’yi ziyaret eden ilk 3 ülkeyi; İran, Rusya ve Bulgaristan oluşturdu

EKONOMİ 02.05.2024, 10:29
Kruvaziyer turizminde yüzde 12'lik artış yaşandı

Akdeniz Çanağı’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, 2024’ün ilk 2 ayında 4,3 milyon turist ağırladı. Türkiye’yi ziyaret eden ilk 3 ülkeyi; İran, Rusya ve Bulgaristan oluşturdu.İZMİR (İGFA) - Kruvaziyer turizminde 2024 yılı açısından ilk aylar olmasına rağmen işlerin iyi gittiğine işaret eden Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, yılın ilk 2 ayının verilerine baktığımızda ülkemize 4,3 milyon turist geldiğini gördüklerini söyledi.

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye, ocak ayında 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Çavuşoğlu,"Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye girdi” dedi.

Turist sayısında artış olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 4 milyon 341 bin 606 olduğunu söyledi. 2023'te ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının toplam 61 milyon 35 bin 443 olarak tespit edildiğini belirten Camelot Maritime’ın Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkenin, 437 bin 905 kişi ile İran olduğunu, İran'ı 433 bin 654 kişi ile Rusya, üçüncü sırada ise 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan olduğunu belirtti.

Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

TURİZM GELİRİNDE ARTIŞ YAŞANDI, İSTANBUL İLK SIRADA

Bu arada Türkiye'ye gelen ziyaretçilerde İstanbul’un ilk sırada yer aldığını kaydeden Çavuşoğlu, İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı’nın takip ettiğini belirtti.

Turizm gelirlerinde artış yaşanmasının sektör için moral kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle Türkiye'de turizm gelirinde düşüş yaşandığını, 2021’den sonra turizm sektörünün toparlanmaya başladığını söyledi. 2022'deki turizm gelirinin 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar olduğunu, geçen yıl bu rakamın 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara ulaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, turizm geliri ile 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu kaydetti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14