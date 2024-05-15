Osmangazili öğrenciler Dünya İklim Günü’nde bilgilendirildi

Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs Dünya İklim Günü dolayısıyla Çınar Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 15 Mayıs Dünya İklim Günü nedeniyle Çınar Anadolu Lisesi’nde ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği’ konulu eğitim semineri düzenledi. İklim değişikliğinin dünyaya olan etkisinin anlatıldığı seminerlerde, Osmangazi Belediyesi’nin çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için iklim değişikliği, sıfır atık ve enerji yönetimi konularında ne gibi çalışmalar yaptığı hakkında bilgiler verildi.

İklim krizinin tüm insanlık için mücadele edilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çeken İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, atmosferin her geçen gün ısınması, denizlerin seviyesinin sürekli olarak artması, orman yangınları, temiz su kaynaklarına ulaşımın zorlaşması, kuraklık, sel ve heyelan gibi doğa olaylarının iklim değişikliğinin dünyaya olan başlıca etkileri olduğuna vurgu yaptı.

Öğrenciler, aldıkları eğitim sayesinde iklim değişikliğinin nedenleri, olası sonuçları ve bu konuda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini öğrendiklerini belirterek, kendilerine sunulan faydalı bilgiler için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve belediye yetkililerine teşekkür etti.