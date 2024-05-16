KOSKİ'den abonelerine 'işaret dili' desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve KOMEK iş birliğinde KOSKİ çalışanlarına yönelik “İşaret Dili Eğitimi” verildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve KOMEK iş birliğinde KOSKİ çalışanlarına yönelik “İşaret Dili Eğitimi” düzenlendi.

Konya’da yaşayan engelli bireylerin KOSKİ hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak, hizmet kalitesini, personelin iş kabiliyetini ve donanımını artırmak amacıyla verilen hizmet içi eğitim 3 ay devam etti. Bu kapsamda KOSKİ çalışanlarına Temel İşaret Dili, Abone, Su Hizmetleri, Kanalizasyon Hizmetleri, Memnuniyet ve Şikâyet terimleri başlığında işaret dili eğitimleri verildi.

Eğitimlere katılan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanları, 3 ay boyunca kapsamlı bir içerikle işaret dili eğitimi alarak engelli bireylere daha iyi hizmet etmeye başladıklarını ifade etti.

İşitme engelli bireylerin karşılarında işaret dili bilen kişiler gördüğünde çok mutlu olduklarını dile getiren çalışanlar, aldıkları eğitimi daha da ilerleterek en iyi şekilde hizmet vermek istediklerini kaydetti.

İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DE MEMNUN OLDU

KOSKİ’ye gelerek müşteri temsilcileriyle işaret dili vasıtasıyla iletişim kuran işitme engelli bir vatandaş da böyle bir hizmet verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini, uygulamanın farklı illerde ve kurumlarda uygulanması gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.