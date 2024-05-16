Son Dakika

Ferman Doğan, İklim Değişikliği Zirvesi organize komitesinde yer Alacak

Turizm ve otelcilik danışmanı Mehmet Ferman Doğan, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı COP29 (29 Uluslararası İklim Zirvesi) zirvesinin ülke için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi

EKONOMİ 16.05.2024, 13:13
Ferman Doğan, İklim Değişikliği Zirvesi organize komitesinde yer Alacak

Turizm ve otelcilik danışmanı Mehmet Ferman Doğan, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı COP29 (29. Uluslararası İklim Zirvesi) zirvesinin ülke için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Organizasyonun düzenlenmesinde yer alan isimlerden biri de Mehmet Ferman Doğan. Doğan, etkinliğin başarılı bir şekilde planlanması ve uygulanması için çalışmalar yürüten önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Doğan, Azerbaycan hükümetinin zirveye hazır olmak için gerekli altyapı hazırlıklarını yaptığını da kaydetti.

Doğan'ın verdiği bilgilere göre, COP 29, Paris Antlaşması'nda belirlenen 1.5 derecelik küresel ısınma hedefini destekleyen ve iklim değişikliği ile mücadele için çözüm yolları arayan uluslararası bir toplantıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çevre Sözleşmesi'nin yıllık toplantısı olan COP 29'un amacı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve etkileri ile sera gazı emisyonlarının azaltılması için çözüm yolları aramaktır.

Organizasyonun 11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü'de gerçekleşeceğini belirten Doğan, yaklaşık 80.000 kişinin katılmasının beklendiğini ifade etti. Bu katılımcılar arasında 100 devlet başkanı, iş insanları, medya temsilcileri, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağını da sözlerine ekledi. Böylece, Bakü'nün uluslararası arenada tanıtılacağı ve bölgesel liderlik konumunun güçleneceği bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Konaklama ve altyapı hazırlıklarının organizasyonun başarısı için kritik olduğunu dile getiren Doğan, Bakü'deki konaklama kapasitesinin artırılmasına yönelik projelerin olduğunu ve bu sayede konaklama sorununun çözüleceğini ifade etti. Ayrıca, ulaşımın ve etkinliklerin düzenlenmesinin de önemine değindi ve organizasyonun başarılı olması için şeffaf iletişim, risk yönetimi ve yerel halkın dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğan, organizasyonun etkili tanıtımı ve hizmet kalitesinin de önemli olduğunu belirterek, önceki organizasyonlarda yaşanan sorunlardan ders alınması gerektiğini ve Bakü'de en iyi hizmetin sunulması gerektiğini ifade etti. Bu noktada, özellikle Dubai ve Mısır'da yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Dubai'de düzenlenen organizasyonlarda dil tercümanı desteği ve butler hizmeti gibi ayrıcalıkların sunulduğunu ancak Mısır'da ise hizmet kalitesinin düşük olduğunu ve engelli erişilebilirliğinin sağlanamadığını belirtti. Bu deneyimlerden ders çıkarılması gerektiğini ve Bakü'de en üst düzeyde hizmet sunulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Karabağ'ın tanıtımı ve sürdürülebilirliği için bir fırsat olduğunu belirten Doğan, yerel kültürün ve doğal güzelliklerin vurgulanması gerektiğini ve organizasyonun uluslararası standartlara uygun olması gerektiğini söyledi. Son olarak, Doğan, organizasyonunun başarısının, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

İklim Zirvesinin;

1. Azerbaycan için Önemi

- Ev Sahipliği ve Uluslararası Görünürlük

- Bölgesel Politika ve Ekonomik Etkiler

2. Tesis ve Altyapı Hazırlığı

- Toplantı Mekanları

- Ulaşım ve Konaklama

- Güvenlik Planlaması

3. Çevresel Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik

- Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği

- Yenilenebilir Enerji Kullanımı

- Sıfır Atık Hedefleri

4. İletişim ve Tanıtım

- Uluslararası Tanıtım

- Kültürel Etkinlikler ve Turizm

5. Katılımcı Deneyimi ve Hizmet Kalitesi

- Dil Desteği ve Özel Hizmetler

- Yerel Kültür Tanıtımı

- Sağlık Hizmetleri ve Engelli Erişilebilirliği

6. Lojistik ve Planlama

- Etkinlik Programı ve Alternatif Senaryolar

- Bütçe ve Kaynak Yönetimi

- Teknolojik Altyapı ve Dijital Çözümler

7. İşbirliği ve Ortaklıklar

- Diğer Kuruluşlar ve STK'lar ile İşbirliği

- Hükümet ve Sektör Ortaklıkları

8. Yerel Halk ve İşletmeler

- Toplum Katılımı ve Desteği

- Yerel Ekonomi ve Kültürel Tanıtım

9. Farkındalık ve Eylem

- Toplumsal Hareket ve Aktivizm

- Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim

- Eğitim ve Bilinçlendirme

10. Etkinlikler ve Sanat Organizasyonları

- Kültürel Etkinlikler ve Sanat Sergileri

- Müzik ve Gösteriler

11. Medya ve Tanıtım

- Ulusal ve Uluslararası Medya İlişkileri

- Sosyal Medya ve Dijital Tanıtım

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 35 76
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 35 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Rayo Vallecano 36 38
15. Celta Vigo 36 37
16. Las Palmas 35 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 35 17