Ferman Doğan, İklim Değişikliği Zirvesi organize komitesinde yer Alacak

Turizm ve otelcilik danışmanı Mehmet Ferman Doğan, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı COP29 (29. Uluslararası İklim Zirvesi) zirvesinin ülke için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Organizasyonun düzenlenmesinde yer alan isimlerden biri de Mehmet Ferman Doğan. Doğan, etkinliğin başarılı bir şekilde planlanması ve uygulanması için çalışmalar yürüten önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Doğan, Azerbaycan hükümetinin zirveye hazır olmak için gerekli altyapı hazırlıklarını yaptığını da kaydetti.

Doğan'ın verdiği bilgilere göre, COP 29, Paris Antlaşması'nda belirlenen 1.5 derecelik küresel ısınma hedefini destekleyen ve iklim değişikliği ile mücadele için çözüm yolları arayan uluslararası bir toplantıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çevre Sözleşmesi'nin yıllık toplantısı olan COP 29'un amacı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve etkileri ile sera gazı emisyonlarının azaltılması için çözüm yolları aramaktır.

Organizasyonun 11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü'de gerçekleşeceğini belirten Doğan, yaklaşık 80.000 kişinin katılmasının beklendiğini ifade etti. Bu katılımcılar arasında 100 devlet başkanı, iş insanları, medya temsilcileri, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağını da sözlerine ekledi. Böylece, Bakü'nün uluslararası arenada tanıtılacağı ve bölgesel liderlik konumunun güçleneceği bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Konaklama ve altyapı hazırlıklarının organizasyonun başarısı için kritik olduğunu dile getiren Doğan, Bakü'deki konaklama kapasitesinin artırılmasına yönelik projelerin olduğunu ve bu sayede konaklama sorununun çözüleceğini ifade etti. Ayrıca, ulaşımın ve etkinliklerin düzenlenmesinin de önemine değindi ve organizasyonun başarılı olması için şeffaf iletişim, risk yönetimi ve yerel halkın dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğan, organizasyonun etkili tanıtımı ve hizmet kalitesinin de önemli olduğunu belirterek, önceki organizasyonlarda yaşanan sorunlardan ders alınması gerektiğini ve Bakü'de en iyi hizmetin sunulması gerektiğini ifade etti. Bu noktada, özellikle Dubai ve Mısır'da yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Dubai'de düzenlenen organizasyonlarda dil tercümanı desteği ve butler hizmeti gibi ayrıcalıkların sunulduğunu ancak Mısır'da ise hizmet kalitesinin düşük olduğunu ve engelli erişilebilirliğinin sağlanamadığını belirtti. Bu deneyimlerden ders çıkarılması gerektiğini ve Bakü'de en üst düzeyde hizmet sunulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Karabağ'ın tanıtımı ve sürdürülebilirliği için bir fırsat olduğunu belirten Doğan, yerel kültürün ve doğal güzelliklerin vurgulanması gerektiğini ve organizasyonun uluslararası standartlara uygun olması gerektiğini söyledi. Son olarak, Doğan, organizasyonunun başarısının, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

İklim Zirvesinin;

1. Azerbaycan için Önemi

- Ev Sahipliği ve Uluslararası Görünürlük

- Bölgesel Politika ve Ekonomik Etkiler

2. Tesis ve Altyapı Hazırlığı

- Toplantı Mekanları

- Ulaşım ve Konaklama

- Güvenlik Planlaması

3. Çevresel Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik

- Atık Yönetimi ve Enerji Verimliliği

- Yenilenebilir Enerji Kullanımı

- Sıfır Atık Hedefleri

4. İletişim ve Tanıtım

- Uluslararası Tanıtım

- Kültürel Etkinlikler ve Turizm

5. Katılımcı Deneyimi ve Hizmet Kalitesi

- Dil Desteği ve Özel Hizmetler

- Yerel Kültür Tanıtımı

- Sağlık Hizmetleri ve Engelli Erişilebilirliği

6. Lojistik ve Planlama

- Etkinlik Programı ve Alternatif Senaryolar

- Bütçe ve Kaynak Yönetimi

- Teknolojik Altyapı ve Dijital Çözümler

7. İşbirliği ve Ortaklıklar

- Diğer Kuruluşlar ve STK'lar ile İşbirliği

- Hükümet ve Sektör Ortaklıkları

8. Yerel Halk ve İşletmeler

- Toplum Katılımı ve Desteği

- Yerel Ekonomi ve Kültürel Tanıtım

9. Farkındalık ve Eylem

- Toplumsal Hareket ve Aktivizm

- Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim

- Eğitim ve Bilinçlendirme

10. Etkinlikler ve Sanat Organizasyonları

- Kültürel Etkinlikler ve Sanat Sergileri

- Müzik ve Gösteriler

11. Medya ve Tanıtım

- Ulusal ve Uluslararası Medya İlişkileri

- Sosyal Medya ve Dijital Tanıtım