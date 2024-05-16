Mardinli Gençler U14 Hentbol Milli Takım Kampı'na seçildi

Mardin Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Muhammed Sofuoğlu ve Halit Emir Saçan U14 Hentbol Milli Takım Kampı'na seçildiler.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yeşilli YİBO Müdürü Ahmet Bacaru, Hr öğrencinin en büyük hedeflerden biri olan milli takım hayalini gerçekleştiren okulumuzun öğrencilerinden Halit Emir Saçan ve Muhammed Sofuoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Milli Takım Kampı'na seçildiğini söyledi.

Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu, 2021 yılında başlattığı hentbol serüveniyle öğrencileri spora yönlendirme ve ülkeye değerli bireyler yetiştirme hedefini büyük bir başarıyla taşıdığını ifade eden Bacaru,” Okulumuzun başarılı spor kulübümüz, genç yeteneklerin spora teşvik edilmesi ve öğrencilerin milli takım seviyesinde oynama potansiyelinin ortaya çıkarılması için önemli bir rol oynuyor.

Muhammed Sofoğlu ve Halit Emir Saçan'ın milli takım yolculuğu, Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu'nun spordaki büyüyen etkisini ve öğrencilerin gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor. Okul yönetimi, sporun ve öğrencilerin topluma olan olumlu etkilerini vurgulayarak okulun spora verdiği değeri ve öğrencilerin hentbol alanındaki yükselen başarılarını destekliyor. Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu, hentbol alanında elde ettiği bu başarılarla büyük bir gurur kaynağı haline gelmiştir” dedi.

MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞİRİYORUZ Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhat Akkuş ise, hentbol takımı, üç senedir il birinciliği elde ederek Yeşilli ilçesinde hentbolun sevilmesini sağladığını ifade etti. Akkuş,” Son iki senedir Türkiye bölge finallerinde üst üste şampiyonluklar kazanan okul takımı Türkiye yarı finallerinde de büyük başarılara imza attı. İnşallah burada yetişen genç sporcularımız geleceğin milli takımına seçilerek ülkelerine hizmet edecekler.” Şeklinde konuştu