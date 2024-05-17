Sakarya'da MTB Cup heyecanı

Şampiyon pedalların ağırlandığı Sakarya Bike Fest’in dağ etabı MTB Sakarya Cup nefesleri kesti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sakarya Bike Fest, bu yıl da şehirde bisiklet fırtınası estiriyor.

Dünyanın en prestijli yarışı Tour Of Sakarya ile başlayan yarış heyecanı, dağ bisikleti etabıyla devam etti.

MTB’nin uluslararası düzeyde olan dağ bisikleti yarışı Sakarya MTB Cup’a 7 ülkeden dünyaca ünlü başarılara imza atan sporcular katıldı.

Şampiyon pedallar Avrupa’nın en modern tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki dağ parkurunda taşlı, çakıllı ve toprak engellerini aşarak podyum için pedal çevirdi.

4 bin 500 metrelik zorlu orman ve dağ etabında kadın ve erkek gruplar ayrı klasmanlarda yarıştı.

13 erkek sporcu 8 tur ve 4 kadın sporcu ise 4 tur boyunca sürdürdüğü yarışı ortalama 1 saat 30 dakikada tamamladı.

Erkekler kategorisinde Belçikalı De FroıdmontPıerre birinci olurken, Avusturyalı Ox Sam ikinci ve Belçikalı VandersteenJarne üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Belçikalı DetılleuxEmelıne göğüslerken, Meksikalı Rodriguez Suarez Erika Monserrath ikinci ve Ukraynalı Sherstıuk Maria üçüncü oldu.

Poyuma çıkmayı başaran sporculara madalyalarını federasyon ve protokol tarafından takdim edildi.

Yarışlar Tour Of Sakarya ve MTB (dağ bisikleti) kategorilerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve şehirde belirlenen güzergahlarda 10 gün boyunca devam edecek.