Başkan Özdemir’den “Eşit hizmet” sözü

Nilüfer’deki 64 mahalle muhtarıyla ilk buluşmasını gerçekleştiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni dönemdeki yönetim ve hizmet anlayışını paylaştı. Kenti ortak akılla yöneteceklerini vurgulayan Başkan Özdemir, “Kamu için faydalı olacak her şeyde varız. Öncelikleri belirleyerek, eşit hizmet sunacağız. Nilüfer, tertemiz ve herkesin keyif alacağız bir kent olacak” diye konuştu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve başlamasının ardından Nilüfer’deki 64 mahalle muhtarıyla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde yer alan salonda gerçekleşen toplantıda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da tam kadro olarak yer aldı. Yeni dönemdeki yönetim ve hizmet anlayışını Nilüfer’in muhtarlarıyla paylaşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, son derece samimi açıklamalarda da bulundu. Başkan Şadi Özdemir, göreve seçilen bütün muhtarlara başarılar diledi.

“MAHALLE KOMİTELERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Nilüfer’deki Mahalle Komiteleri’nin değerli bir oluşum olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, bu yapıyı güçlendireceklerini söyledi. Başkan Özdemir, “Geçmiş belediye başkanlarımız Nilüfer’de katılımcılığı artırıcı çalışmalar yapmış, Nilüfer’i ve demokrasi geleneğini geliştirmişler. Mahalle Komiteleri’ni güçlendirmeliyiz. İki başlılık yaratmadan, yolumuza devam edeceğiz. Bir mahalleye bir hizmet yapılacaksa, mutlaka muhtarın başkanlığını yaptığı Mahalle Komitesi’nin onayından geçmesi lazım. Bütçeye göre öncelikleri belirleyerek, mahallelerimize eşit şekilde hizmet edeceğiz” dedi.

“BAŞKANLIK GÜCÜNÜ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM”

Belediye başkanlığının gücünü, muhtarlar ve diğer paydaşlarla paylaşacaklarını vurgulayan, Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’de 5 yıllık stratejik planı katılımcı bir anlayışla yapacaklarını belirtti. Başkan Özdemir şöyle konuştu: “Belediye başkanlığının bir meslek değil, hizmet makamı olduğunun bilincindeyim. Bu bilinçle hareket edeceğim ve bu kente hizmet etmek için göreve geldim. İlk günden bu yana biz, bu kenti ortak akılla yöneteceğiz dedik. Belediye başkanı her şeye tek başına karar veren olmamalı. Yasalar belediye başkanlarına çok kuvvet vermiş. Ben, belediye başkanı olarak bu kadar kuvveti tek başıma kullanmak istemiyorum. Bu gücümüzü sizlerle ve diğer paydaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. O yüzden ‘Birlikte yönetim’ diyoruz. 64 mahallede stratejik plan buluşması yapılacak.”

“NİLÜFER’DE AYRIM YAPMAYACAĞIZ”

Nilüfer’in coğrafyası ve kültürüyle çok güzel ve keyifli bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, istihdam alanlarından eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar her şeyin Nilüfer’de olduğunu, bunun oluşturduğu yoğunluk, risk ve sorunların da farkında olduklarını ifade etti. Başkan Özdemir, “Bütün risk ve sorunlara hakimiz. Hepsiyle ilgili planlarımız var. Açık, samimi, dürüst olacağız. Kamucuyuz, kamu çıkarını koruruz ve kamu için faydalı şeyler yaparız. Sizler için mahalleleriniz için faydalı olacak her şeyde varız. Bazen farkında olmadan hata yapabiliriz. Ama bilerek adaletsizlik yapmayız, kimseyi ayırmayız. 500 bini aşkın nüfuslu Nilüfer’de ayrım yapmadan, herkesin belediye başkanı olacağım” dedi.

“MEMNUN EDEMEZSEK, KOLTUĞU BIRAKMASINI BİLİRİZ”

Güven veren, güçlü bir yönetim kadrosu oluşturduklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu bir hizmet yarışı, takım oyunudur. Hepimizin görevi halka hizmettir. Bu oyunun içinde olanlarla devam edeceğiz, görev almak istemeyenlerle de vedalaşacağız. Çalışmadan buradan kimse maaş almayacak. Herkes emeğini verecek, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Sizlerle birlikte hizmet en verimli şekilde bu kente vermeye çalışacağız. Keyifli 5 yıl geçireceğimize inanıyorum. Beşinci yıl sonunda ‘Başkan iyiydi’ derseniz, mutlu olurum. Bir memnuniyetsizlik olursa, buradan ayrılmayı da biliriz. Bu koltuklar kimsenin tapulu malı değildir. İyi yaparsak, iyi şeyler üretirsek, iyi dayanışırsak, Nilüferli de bundan memnun olursa devam ederiz. Memnun olmazsa hayatımıza döneriz. Burası bir meslek değil, hizmet yeri. Çalışıyoruz, tempoyu sürdüreceğiz. Enerjimiz ve inancımız var. Hiçbir şekilde hiçbir soruna karşı korkumuz yok. Ekibime güveniyorum. Bu kent her anlamda tertemiz, herkesin keyif aldığı bir kent olacak. Değişebilme ihtimali, en önemli şeydir. Her zaman değişme ihtimalini dikkate alan siyasetçilere ihtiyaç var. Toplum da siyasete, ‘İstediğim zaman seni değiştirebilirim’ mesajını verebilmelidir ki hizmetin kalitesini, devamlılığını ve adaletini sağlayabilsin” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, söz alarak mahallelerindeki sorunları dile getiren muhtarların taleplerini de tek tek not aldı. Başkan Özdemir, “Birlikte çalışarak, sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer de, Nilüfer’i gülümsetmek adına göreve geldiklerine dikkat çekerek, ortak hedefin halka hizmet olduğunu belirtti. Yılmazer, “Bize oy veren halkımız, hizmet bekliyor. Biz muhtarlar olarak her zaman gören göz, işiten kulak ve konuşan dil olduk. Belediyemizin işlerini kolaylaştırmak için hep yol gösteren samimi insanlar olduk. Ekonomik sıkıntıları biliyor, acil ihtiyaçları tercih etmeliyiz. Yönetim ile sürekli iletişim halinde olmalıyız. O zaman hizmetleri daha hızlı ve verimli ortaya koyabiliyoruz. Nilüfer muhtarları her zaman Bursa’da farklı bir yerde. Bizler, bu dönemde de gülümseyen kentin samimi paydaşları olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.