Çebi, İtalya Şampiyonası’nda piste çıkıyor 

Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 17-19 Mayıs tarihlerinde koşulacak olan ACI İtalya Şampiyonası 2. yarışında, 10 ayrı ülkeden 51 sporcunun yer aldığı OKN kategorisinde piste çıkmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - 15 yaşındaki genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, Avrupa pistlerindeki yolculuğuna bu hafta sonu ACI İtalya Şampiyonası 2. yarışı ile devam ediyor.

Bu sezon junior kategoriden bir üst kategori olan senior’a geçen başarılı sporcu Çebi, 2024 yılında Türkiye Karting Şampiyonası haricinde, ACI İtalya Şampiyonası ve WSK serilerinde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

2024 sezonunda Türkiye ve Avrupa’da toplam 14 yarışta daha mücadele edecek olan genç sporcu, bu hafta sonu 10 ayrı ülkeden 51 sporcunun yer aldığı OKN kategoride ter dökecek.

Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın La Conca pistinde düzenlenen WSK Open Series ikinci yarışında piste çıkan genç sporcu, finalde birçok tecrübeli rakibini geride bırakıp 20. olmayı başarmıştı.