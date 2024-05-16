Tarım-ÜFE'de yağlı meyveler başı çekiyor

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 60,77, aylık ise yüzde 2,71 oranında artış gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup turunçgiller oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 60,77 artarken, aylık bazda ise yüzde 2,71 oranında arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 58,57 ile turunçgiller oldu.