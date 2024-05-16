Altınay Savunma Teknolojileri için 'gong' töreni

Toplam tahsisat tutarının 7 kat büyüklüğünde talep gören Altınay Savunma Teknolojileri hisseleri Borsa İstanbul’da yapılan gong töreni sonrası işlem görmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Altınay Savunma Teknolojileri’nin 8-9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan talep toplama sürecinden sonra “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı.

Talep toplama sürecinde 3,6 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi gören Altınay Savunma Teknolojileri için yapılan gong törenine, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Altınay Yönetim Kurulu Üyesi ve Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, TSKB ve Ziraat Yatırım yöneticileri katıldı

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Ülkemiz savunma sistemlerinin geliştirilmesinde çok değerli projeler gerçekleştiren bu köklü şirketimiz, savunma sanayimizin yerlileştirilmesinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Yüksek teknoloji, nitelikli insan gücü yanında nitelikli finansal kaynak da gerektirir. İşte bu noktada şirketimiz finansal kaynağı halka arz yoluyla sağlamayı tercih etmiş, büyümesini ve başarısını yeni ortaklarıyla paylaşma kararı almıştır. Ben bu nedenle şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen şirket çalışanlarına ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise, halka arzın hem mevcut yatırımları güçlendirecek, hem de gelecekteki projelerimize değer sağlayacağını belirterek, "Milletimizin, Altınay Savunma Teknolojileri’ni sahiplenerek, vatan savunmasına katkı sağlamasından büyük bir gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisindeki başarı hikâyesine daha fazla katkı ile ortak olmanın mutluluğu içindeyiz. Altınay Savunma Teknolojileri’nde 3,6 milyon yeni ortağımız oldu, hepsine hayırlı olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.