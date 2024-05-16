Sason Belediye Başkanı Demir, dolu yağışının vurduğu Çilek tarlalarını gezdi
Batman Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, dolu yağışının vurduğu çilek tarlalarını gezerek mağdur olan vatandaşları dinledi
Batman Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, dolu yağışının vurduğu çilek tarlalarını gezerek mağdur olan vatandaşları dinledi.Yenibahar TV / BATMAN (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde yağan dolu ve sağnak yağıştan dolayı Demetevler Mahallesinde çilek bahçeleri zarar gören vatandaşların bahçelerinde incelemelerde bulunan Demir, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, mağduriyetlerini dinledi.
Çiftçinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Demir, “son bir hafta içerisinde ilçe genelinde yoğun olarak gerçekleşen yağışlar ve dolu sebebiyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulunmak ve çiftçilerimizin sorunlarını dinlemek için buradayız. Çiftçimizin yüzü gülerse bizim yüzümüz de güler. Üreten çiftçilerimiz çalışıyor ve bir yıllık emeğinin karşılığını almak istiyor ama bazen doğal sebeplerden dolayı üzücü hadiseler yaşanabiliyor. Bizler, her zaman çiftçilerimizin yanındayız, yaşadığımız bu durumu en az zararla atlatmak için imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Chelsea
|37
|60
|7. Newcastle
|37
|57
|8. M. United
|37
|57
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|37
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|36
|73
|5. Athletic Bilbao
|36
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|35
|54
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|35
|48
|10. Getafe
|36
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|36
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Rayo Vallecano
|36
|38
|15. Celta Vigo
|36
|37
|16. Las Palmas
|35
|37
|17. Mallorca
|36
|36
|18. Cadiz
|36
|32
|19. Granada
|36
|21
|20. Almeria
|35
|17