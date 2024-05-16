İK'nın geleceğini neler bekliyor?

Herkes Duysun TV ekranlarında Gazeteci-Yazar Yavuz Gerçekçi'nin moderatörlüğünde yayınlanan Gerçek Sesler programının bugünkü konuğu İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İKAYDER) Başkanı Yılmaz Uyar konuk oldu.Gülsüm YILDIRIM/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gerçek Sesler programında İK'nın işe alım ve çıkış süreci değerlendirildi.

İKAYDER'in ortaya çıkış aşamasından bahseden ve 20 yılı aşkın süredir insan kaynakları alanında profesyonel olarak çalıştığını belirten, İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İKAYDER) Başkanı Yılmaz Uyar, "İK mesleği dışında, farklı disiplerin de içerisindeyim. 2012 yılında dernekleşme gerçekleşti. Bu mesleğe bakış açısının profesyonelleşmesi adına yola çıktık. İnsan kaynakları mesleğinin, toplum nazarında yeteneklerin artırılması, sosyal iletişimin yaygınlaşmasını amaçladı. Farklı rollerde ve görevlerde de çalıştım. Dernek, bizim için gelişim alanı oldu. İKAYDER, Bursa merkezli ve 300'e yakın üyesi var. Özellikle meslektaşların üyelik dışında her faaliyetimize katılması şeklinde organize ediyoruz. İKAYDER'in Bursa için genç ve dinamik bir yönetim kurulu var. Mesleğimizde kadın çalışanlarımız çok daha fazladır. Biz de bunu gözeterek bir yönetim kurulu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"BURSA'YA MARKA DEĞERİ KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

6. dönemde başkan olduğunu belirten Uyar, "İKAYDER'in misyonlarından en önemlisi ulaşılabilir olmaktır. Sağladığı eğitim ve gelişim olanaklarıyla ulaşılabilirliği artıyor. Kar amacı gütmeyen yapılanma olduğu için gönüllülük faaliyetleriyle çalışmalarımı yürütüyoruz. Sosyal faydaya dokunan noktalarda farklı derneklerle de iş birliklerimiz oluyor. Pandeminin izleri sektörde hala görülüyor. Pandeminin fiziksel çalışma konsunda süreci hızlandırdığını düşünüyorum. İnsan kaynakları mesleğinin bir arada olmasına katkı sağlıyor. Bu değerin potansiyelini geliştirmek, iş yaşam dengesini sağlamak ana alanlarımız. Bu nedenle mesleğimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde de ekonomik koşullar zorluyor ancak meslek anlamında çalışanların tatminleri bizler için her zaman daha değerli, kendimizi dinç tutmaya çalışıyoruz." dedi.