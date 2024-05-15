Çayırova'da kütüphaneler YKS sınavına kadar açık

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan gençler için 7/24 açık olacağını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim Önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırova’da hizmet üretmeye devam eden Çayırova Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan gençler için müjdeli haberi duyurdu.

Eğitim için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda birçok çalışmayı da hayata geçiren Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve’nin sınava hazırlık süreci boyunca 7 gün 24 saat açık olacağını duyurdu. Sınavlara hazırlanan gençlerin sessiz, sakin ve ferah ortamda sınava çalışabileceği Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi ile Akse İlçe Halk Kütüphanesi, kaynaklarıyla birlikte öğrencilerin 24 saat hizmetine sunulmuş oldu.

7/24 GENÇLERİN HİZMETİNDE

8 Haziran Cumartesi-9 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi ile Akse İlçe Halk Kütüphanesi, 23 gün boyunca Çayırova’da sınava hazırlanan gençlerin, hayalleri olan bölümleri kazanabilmeleri için 7 gün 24 saat boyunca tüm imkanlarıyla hizmet verecek. Konu hakkında Çayırova Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, “Sessiz ve ferah ortam bizden, sınavı kazanmak gençlerimizden. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanemiz ile Akse İlçe Halk Kütüphanemiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık süreci boyunca 7/24 açık olacaktır” ifadeleri kullanıldı.