Uzunköprü'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce sürdürülen operasyonda tarihi değeri olduğu belirlenen heykel, madalyon ve kılıç ele geçirildi!Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü'de bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Operasyonda, C.B. isimli şüphelinin aracında ve evinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet tarihi eser asker figürlü heykel, 2 adet tarihi eser madalyon, 2 adet tarihi eser kılıç ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler ve tabanca el konulurken, şüpheli şahıs C.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.