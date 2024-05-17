Bursa HND Sanat'ta ilk sahne heyecanı

Bursa’da kurulan HND Sanat bünyesindeki tiyatro atölyesi kursiyerleri ilk oyunları için provalara başladı.BURSA (İGFA) - HND Yatırım Danışmanlık bünyesinde Bursa’da kurulan HND Sanat Atölyesi kursiyerleri ilk tiyatro oyunlarını sahnelemek için sıkı bir çalışma temposuna girdi.

Önümüzdeki ay ilk kez perde açacak oyun için önce sahneye ısınan kursiyerler, ardından tekstleri ellerine alıp rol dağılımına başladı. Oldukça iddialı sürpriz oyun için çok heyecanlı olan kursiyerler, prömiyer gecesini adeta iple çekiyor.

BÜYÜK BİR SÜRPRİZLE GELİYORUZ

Çalışmaları her hafta ilgiyle ve yakından izleyen HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, sanata yatırım yaparak ne kadar doğru bir iş yaptıklarını ifade etti. Kendisinin de en az oyuncular kadar heyecanlı olduğunu belirten Yörükoğlu, “İlk oyunumuz oldukça anlamlı bir konuyu sahneye taşıyacak. Ayrıca çok ünlü bir sanatçı da o gece kursiyerlerimizler birlikte aynı sahneyi paylaşacak. HND Sanat Atölyesi; Bursa’da kültür sanat hayatına fark yaşatacak” dedi.