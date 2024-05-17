Batman'da Vali Canalp'tan Sason kırsalına ziyaret

Batman Valisi Ekrem Canalp, “Yerinde Ziyaret Yerinde Çözüm” mottosuyla başlatmış olduğu köy gezileri kapsamında Sason köylerini gezdi.BATMAN (İGFA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinin köylerini gezdi

Dörtbölük, Dikbayır, Dağçatı ve Soğanlı köylerini gezen Vali Canalp, köylülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Sorunların yerinden çözümü için büyük bir gayret ettiklerini belirten Vali Canalp, kendisine iletilen sorunların çözümü için kurum yöneticilerine gerekli talimatları verdi.

Vali Canalp’a Batman İl Jandarma Komutanı Adem Taşkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer ve Sason Kaymakamı Murat Mete eşlik etti.