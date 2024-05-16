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Başkan Karabatı Kültür Merkezi'ne inceleme

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Atatürk Kültür Park içerisindeki Kültür Merkezi’ni yerinde inceledi Karabatı, gerçekleştirdiği ziyarette ilçede yeni ve modern yapısıyla sanatsal, kültürel ve sosyal çalışma alanlarına imkân sağlayacak merkezin, ilçeye en iyi faydayı sağlayacak şekilde olması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile istişare halinde olduklarını söyledi

GÜNDEM 16.05.2024, 15:58
Başkan Karabatı Kültür Merkezi'ne inceleme

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Atatürk Kültür Park içerisindeki Kültür Merkezi’ni yerinde inceledi. Karabatı, gerçekleştirdiği ziyarette ilçede yeni ve modern yapısıyla sanatsal, kültürel ve sosyal çalışma alanlarına imkân sağlayacak merkezin, ilçeye en iyi faydayı sağlayacak şekilde olması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile istişare halinde olduklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Karacabey’de sanat, kültür ve sosyal anlamda önemli bir merkeze dönüşmesi beklenen Kültür Merkezi’nde inşaat çalışmaları bitti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, önceki gün Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Karabatı, inşaatı sona eren ve şu an geçici kabul sürecinde olan Atatürk Kültür Parkı içerisindeki yeni Kültür Merkezi’ni yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceledi.

Yapılan yeni Kültür Merkezi içerisinde sinema, tiyatro ve konferans salonlarının yanı sıra sosyal alanlar, derslikler ve kütüphaneden oluşan bölümler yer almakta. Karacabey'e modern bir Kültür Merkezi olarak hizmet edecek çalışma hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Karabatı, yakın zamanda merkezin kapılarının açılacağını sözlerine ekledi.

İLÇEMİZE KÜLTÜREL ANLAMDA DEĞER KATACAK

Gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yapı içerisinde ve dışındaki inşaat çalışmalarının artık tamamlandığını belirten Karabatı, “Kültürel ve sosyal çalışmaların ilçedeki yeni ve modern adresi olarak Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundum. İlçemize kültürel anlamda değer katacak olan bu projenin tüm Karacabey halkına hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimizde Kültür Merkezi’nin 10 yıl ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi’nden Karacabey Belediyesi’ne tahsis aşamasında olduğunu gördük. Fakat Kültür Merkezi’nin içerisinde yaklaşık 25-30 milyon gibi bir masraf var. İşletme açısından bakacak olursak, kendi aramızda biz işletebilir miyiz diye istişare ediyoruz. Mevcut durumda Karacabey Belediyesi böyle bir yükün altında ilk etapta zorlanabilir. Ama yaptığımız inceleme neticesinde gördük ki faaliyete geçtiğinde Karacabey için güzel bir tesis olacak. Çok ciddi ve donanımlı bir yatırım olmuş.” şeklinde konuştu.

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