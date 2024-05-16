Sakarya heyetinden Ankara’da enerji zirvesi

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Milletvekili Kaya ve İl Başkanı Tever ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret eden Başkan Alemdar, “Enerjide üretimi artırdığımızda, ülkemizin enerji politikalarına sunacağımız katkının yanı sıra çok daha güçlü bir şehir haline geleceğimize inanıyorum” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret etti.

Sakarya heyeti enerji yatırımlarına dair detayları Bakan Bayraktar’la paylaştı. Enerji projelerinin masaya yatırıldığı toplantıda Bakan Bayraktar, ziyaretleri dolayısıyla Sakarya heyetine teşekkür etti.

PROJELERİN TAKİBİNİ HASSAS BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, “Enerji alanında hayata geçireceğimiz proje ve yatırımları Sayın Bakanımızla paylaştık. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte hayata geçireceğimiz projelerin takibini hassas bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah Sakarya’mızın ihtiyacı olan, taleplere karşılık üretecek yatırımları hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ENERJİ ALANINDA GÜÇLÜ BİR SAKARYA

Konuşmasında Sakarya’nın enerji alanındaki potansiyeline de dikkat çeken Başkan Alemdar, “Sakarya’mız enerji alanında oldukça verimli bir yapıya sahip. Bizler bu potansiyelin farkındayız. İnşallah yenilenebilir enerji alanında Sakarya’nın potansiyelini değerlendireceğiz. Enerjide üretimi artırdığımızda, ülkemizin enerji politikalarına sunduğumuz katkının yanı sıra çok daha güçlü bir şehir haline geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.