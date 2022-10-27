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Kırsal ekonomiye büyük destek

EKONOMİ 27.10.2022, 09:39
Kırsal ekonomiye büyük destek

Kırsal kalkınma projelerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım sektörünün vazgeçilmezi lisanslı depoculuk için DTB ile işbirliği protokolü imzaladı. Çiftçinin ürünlerinin güvence altına alınarak, Denizli tarımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak Denizli Merkez ve Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisinin toplam kapasitesi 45.000 ton olacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üretici ve çiftçilere desteğini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda tarımsal üretimin gıdaya dönüşmesinde önemli bir aşama olan, hububat, yağlı tohum ve bakliyat ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanarak kent ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla inşa edilecek lisanslı depo yapımına ilişkin işbirliği protokolünü Denizli Ticaret Borsası (DTB) ile imzalandı. Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi ve Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımını içeren protokolün imza töreni Büyükşehir Belediyesinde yapıldı. İmza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, DTB Genel Sekreteri Ali Şahin ve beraberindekiler katıldı.

Ürünler sağlıklı şekilde depolanabilecek

DTB Başkanı Tefenlili imza töreninde yaptığı konuşmada, Ticaret Borsası ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapacakları lisanslı depolar için teşekkür ederek, tesislerin Denizli’deki çiftçilere ve tarımla uğraşan tüm kesime hayırlı olmasını diledi. Lisanslı depoculuğun özünün üretimin sağlıklı şekilde depolanabilmesi olduğunu belirten Tefenlili, “Onun için bu yatırımlar çok önemli. Bu önemli konuda Büyükşehir Belediyesi olarak tesislerin alt yapısında önemli bir destek veriyorsunuz. Bu şehir ve çiftçiler adına bu desteği veriyorsunuz. Biz de inşallah üst yapısını yaparak Denizli’nin hizmetine sunacağız” diyerek destekleri için Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Çiftçiler ürününün hemen elden çıkarmak zorunda kalmayacak

Başkan Zolan ise, üretimin çok kıymetli olduğunu ancak ürünlerin korunmasının, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere sağlıklı ve güvenli bir şekilde depolanmasının da çok çok önemli olduğunu vurguladı. Lisanslı depoculuğun Türkiye’de yaygın hale geldiğini anlatan Başkan Zolan, lisanslı depolardaki ürünlerin nakil olmadan satışlarının gerçekleştirildiğini ve ihtiyaç duyulduğunda ise tüketiciye sunulduğunu kaydetti. Çiftçinin ürünlerini hemen elden çıkarmak zorunda kalmaması, ürünlerin bozulmadan uygun ortamlarda depolanması ve niteliğini kaybetmeden korunabilmesi için lisanslı depoculuğa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “İnşallah Ticaret Borsamızla birlikte şehrimizde lisanslı depoculuğu hayata geçireceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak maddi anlamda yapımına destek vereceğiz. Cankurtaran Mahallemizde ve Çivril ilçemizde lisanslı depo inşa edilecek. Allah’ım bir an önce hizmete almayı nasip eylesin. Şehrimize ve çiftçi kardeşlerimize, tarımla uğraşan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”

Lisanslı depoculuk Denizli’ye neler kazandıracak

Denizlili çiftçilerin ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanacağı, ürün arzının sürdürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için büyük öneme sahip Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi kapasitesinin 25 bin ton, Çivril Lisanslı Depoculuk Tesisi kapasitesinin ise 20 bin ton olmak üzere toplam kapasitenin 45 bin ton olacağı kaydedildi. Tarım ürünlerinin bilimsel yöntemlerle, sağlıklı bir şekilde, uzun süre depolanmasını sağlayan sistemin Denizli’ye kazandıracakları ise şöyle açıklandı: “Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önüne geçerek çiftçilerin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacak. Finansman sıkıntısı çeken çiftçilerin ve ticaretini yapan küçük esnafın lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman elde etmesini sağlayacak. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimi teşvik edecek, güvenli bir piyasanın oluşturulmasını sağlayacak.”

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