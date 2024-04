MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan 23 Nisan açıklaması

MHP Keşan İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı 23 Nisan ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

MHP Keşan İle Başkanı Adnan İnan tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü büyük bir çoşku ve gururla kutluyoruz. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, Türk milletinin var olma- yokolma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının, netice almasının en büyük örneklerinden birisidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, herşeyin bitti dendiği anda, bu büyük milletle her şeyin en iyi şekilde başarılacağına inanmış ve bu gerçeği herkesin görmesini sağlamıştır. 23 Nisan 1920 bu nedenledir ki, bu milletin her zaman için en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü aşabileceğinin ön büyük simgesidir.

23 Nisan 1920 de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi sürmekte olan bir mücadelenin içinde başlamış ve bu kutsal mücadeleyi başarıya ulaştıran kararlara imza atmıştır. Bu yönüyle de dünya parlamentoları(Meclisleri) arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu yüce milletin geleceği olan çocuklarımıza, bir milletin küllerinden Anka Kuşu gibi yeniden doğuşunun en güzel örneği; azmin, kararlılığın ve milli iradenin en büyük ifadesi olarak, armağan edilmiştir. Bu asil milletin asil çocukları da bu önemli ve anlamlı günü bütün dünya çocukları ile paylaşarak kutlayıp Türk Milletinin asilliğini dünyaya göstermektedirler.

Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ‘’Vatanı korumak çocukları korumakla başlar”sözünün ışığında,Çocuklarımızı ülkesini, milletini vatanını bayrağını seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya üzerinde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak armağan etmesi, elbette ki çocuklara olan sevgisinin ve güveninin neticesidir. Fakat, bunun yanısıra çocuklarımıza büyük ve güçlü bir misyon yüklendiğinin de en önemli göstergesidir.Evlatlarımıza yüklenmiş olan bu büyük görevde yardımcı olmak yolbaşçı olmak ise bizlerin asli görevi olmalıdır.

Türk çocuklarının bu sorumluluğun şuuru içinde güzel yarınlarımızın mimarları olacağına inancımız ve güvenimiz sonsuzdur.

104 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve TBMM’yi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun dâvâ arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve dualarla anarken . Onların zoru başarma azmi ve kabiliyeti, milletlerine olan derin bağlılıkları, dün olduğu gibi bugünde karşı karşıya bulunduğumuz sorunları aşmamızda en büyük ilham kaynağımız olacaktır.

23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı vesilesi ile birkez daha Turan dünyasının çocuklarına inancımıve güvenimi belirtirken Türk dünyasının ve bütün dünya çocuklarının bayramını canı gönülden kutluyorum.”