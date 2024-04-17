Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından her yıl başarılı ihracatçıları ödüllendirmek adına düzenlenen 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Bursa tekstil ve hazır giyim sektörünün en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. UTİB ve UHKİB tarafından gerçekleştirilen ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ile tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

İpek Böceği İhracat Ödülleri töreninde konuşan Başkan Bozbey, Bursa’nın tekstil ve konfeksiyon anlamında bundan yıllar önce birinci sırada olduğunu ifade ederek, “Zannediyorum sıralamayı biraz aşağıya doğru kaybettik. Kaybederken de aslında Bursa olarak markalaşmayı da yakalamamız gerekiyordu. Bursa markalarını öne çıkarmak, Bursa' nın tekstil sektöründe ki markalarıyla ülke ve dünya pazarında öne çıkmak bizim isteğimiz ve arzumuzdur. Markalaşma konusunda etkin eğitimler ve çalışmaların yapıldığını biliyorum ancak gönül isterdi ki Bursa gibi tekstilin merkezi olan bir kentte daha fazla firmayı rahatlıkla sayalım ve dünyada da isimlerimizi gördüğümüzde kıvanalım. Bu anlamda çaba gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

‘’KENTİMİZ DAHA HIZLI ULAŞIM MODELLERİYLE BULUŞTURULMALIDIR’’

Üretime ve ihracata önem vererek Bursa’nın Türkiye ekonomisine katkısıyla hep ön sıralarda yerini aldığını dile getiren Başkan Bozbey, devletin de Bursa'ya bakışını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursalı üretiyor, Bursalı sanayici devlete ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor ama görüyoruz ki devletin buraya getirmesi gereken yatırımları konusunda geri kalmış durumdayız. Kentimiz, Avrupa'ya gerçekleşecek hızlı ulaşım ve daha temiz enerjiyle sağlanan ulaşım modelelleriyle buluşturulmalıdır. Bizimde talebimiz Bursa'nın devlete katkı sağladığı kadar, önemli kısmının da geri dönüş olarak Bursalılar'a sunulmasıdır.” dedi.

‘’BURSA HER ZAMAN GÜLÜMSEYECEKTİR’’

Yapılan konuşmaların ardından Altın İhracat Kategorisi ve Platin İhracat Kategorisi’nde başarı sağlayan firma temsilcilerine ödüllerini takdim eden Başkan Bozbey, “Sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Birlikte sorunları çözmek, bu kentte temiz havayı solumak ve sosyal-kültürel alanlarda beraber yol yürümek arzusundayız. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Beraber olduğumuz müddetçe Bursa her zaman gülümseyecektir.” şeklinde konuştu.

Hazır giyim ve konfeksiyon alanında Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş en fazla ihracatı gerçekleştirerek İhracat Şampiyonu Ödülü’nü alırken, bir çok firma performanslarına göre platin, altın, gümüş ve bronz ödüllerin sahibi oldu. Ödül töreninin ardından Başkan Bozbey ve beraberindeki isimler, ödül alan firma temsilcileriyle birlikte günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.