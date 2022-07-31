E-ticaret fiziksel mağazaları bitirecek!

Ticaretin dijitale kayması e-ticarette rekor büyümelerle sonuçlanıyor. Pınar Mercanoğlu, yüzde 100’e yakın büyümenin gerçekleştiği e-ticarette tüketici arzının artmasıyla 10 yıl içinde fiziksel mağazaların yarısının kapanacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi ile ivme kazanan e-ticaret, rekor seviyelerde seyrediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve VISA'nın kartlı harcamalar analizine göre, 2022 ilk çeyreği ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında e-ticaret yüzde 90, banka kartı harcamaları da yüzde 118 büyüdü.

Orvada'nın kurucusu Pınar Mercanoğlu, e-ticaret eğiliminin kalıcılığına işaret etti.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla e-ticaretteki büyüme hızının yüzde 72'den yüzde 90'a çıktığını ifade eden Mercanoğlu, "Verilere göre 2020 ve 2021 yılları kıyaslandığında ise kartlarla yapılan harcama tutarları, banka kartlarında yüzde 62, kredi kartlarında ise yüzde 47 büyüme gerçekleşti. Fiziksel mağazalardaki elle dokunup deneyerek alma güdüsü artık dijital dünyaya kaydı. Gerek fırsat ürünleri ve daha fazla çeşit seçeneği ile tüketiciler, online mağazalara yöneliyorlar. Pasta payı o kadar arttı ki Türkiye’de büyük marka diye tabir ettiğimiz sektör devleri satışlarını online mağazaya çevirdiler. 10 yıl içinde şu anki fiziksel mağazaların yüzde 50 oranında kapanacak" diye konuştu.

E-TİCARETİN YÜKSELİŞİ SÜRECEK

Arzın her geçen yıl arttığı için talebi karşılamak için her geçen sene daha fazla markanın e-ticarete yöneldiğini belirten Mercanoğlu, “Bu fikir bize Orvada’nın kuruluş hikâyesini oluşturdu. Markamız daha bir yılını doldurmadan beklentimizin üzerinde büyüdü. Biz de büyümemizi müşterilerimize daha cazip indirimlerle kutluyoruz. Ayrıca altyapımıza yaptığımız yatırımla gerek yurt içi gerekse yurtdışı hedeflerimizi gerçekleştirerek sektörde dikkat çeken markalar arasına gireceğiz” ifadelerini kullandı.