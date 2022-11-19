Doğunun en büyük yem fabrikası Erzurum'a

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük yem fabrikasının kente kurulacağı müjdesini verdi.ERZURUM (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili TK Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Mustafa Hamurcu ve Yılmaz Bademli, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü Bekir Parlak, Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu, Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Yıldırım ve Mehmed Ağah Ayık ile bir araya gelen Başkan Sekmen, kentte yapılan görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ilgili yatırımın detaylarını belirledi.

Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “TK Holding ve Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileriyle bir araya geldik. Görüşmemizde yem fabrikası ve Kooperatif Bakkal Projesi’ni konuştuk. Koop Bakkal uygulaması Erzurum’da kısa zamanda uygulanacak. Erzurum’da Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük yem fabrikasını da kuracağız. Büyükşehir Belediyemiz yer konusunda tahsis çalışmalarını tamamladı. Fabrika yapımına birkaç hafta içinde ‘Bismillah’ diyeceğiz. Projeye desteklerinden ötürü tüm paydaşlara ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’müze çok teşekkür ediyorum.”